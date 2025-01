Litecoin dispara mais de 20% e tem recuperação com mercado à espera de ETF nos EUA

Após passar por um forte declínio nos últimos anos, a litecoin começou 2025 como uma das criptomoedas com melhor desempenho do mercado. Dados do CoinGecko apontam que, apenas no acumulado das últimas 24 horas, o ativo disparou mais de 19%, com uma alta concentrada entre a última quarta-feira, 15, e esta quinta-feira, 16.

De acordo com especialistas, a alta do ativo ocorre devido às expectativas de investidores de que a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, pode aprovar, em breve, um ETF da criptomoeda. Se isso se confirmar, a litecoin se juntaria a um grupo seleto de criptos com fundos negociados em bolsa nos EUA, junto com o bitcoin e o ether.

A notícia que mais animou investidores foi a de que a Nasdaq, bolsa de valores dos EUA focada em tecnologia, já entrou com um pedido junto à SEC para viabilizar o lançamento do ETF de litecoin. O pedido de aprovação para criação do ETF foi submetido ao regulador pela gestora Canary Capital.

Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, disse que, com o pedido da Nasdaq, "o ETF de litecoin cumpre todos os requisitos agora. O primeiro ETF de uma criptomoeda alternativa em 2025 está prestes a acontecer. Eu não vejo nenhuma razão para isso [o pedido] ser retirado considerando os comentários da SEC".

Balchunas destacou ainda que a SEC já compartilhou a visão de que o litecoin seria uma commodity, viabilizando portanto o lançamento de um ETF do ativo. Além disso, o órgão terá uma troca na presidência. Gary Gensler será substituído por Paul Atkins, escolhido por Donald Trump e considerado mais favorável a cripto.

A expectativa do mercado é que Atkins vai viabilizar o lançamento de diversos ETFs de criptomoedas ao adotar uma postura menos dura com o setor. A tendência, porém, é que ativos que não foram alvo de processos abertos pela gestão atual da SEC sejam os primeiros a ganharem os fundos. Entre elas, estão a litecoin e a HBAR, da Hedera, que também disparou mais de 20% nesta quinta-feira.

O interesse renovado de investidores na litecoin reflete uma recuperação que parecia pouco provável para o ativo nos últimos meses. A criptomoeda chegou a figurar entre as 10 maiores, mas desde 2022 entrou em uma tendência de perda de valor, vendo seu espaço no mercado ser ocupado por outros projetos.

Apesar disso, a litecoin é antiga e conhecida no mercado. Ela surgiu com a proposta de ser a "prata digital" em um cenário em que o bitcoin seria o "ouro digital", tendo menos valor mas com maior facilidade de negociação. A tese de uso do ativo como reserva de valor não foi tão bem-recebida quanto a do bitcoin, mas investidores consideram que o cenário pode mudar com o ETF.