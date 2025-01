Próximo secretário do Tesouro dos EUA afirma ser contra criação de Dólar Digital

Scott Bessent, escolhido por Donald Trump para assumir o cargo de secretário do Tesouro do país, afirmou nesta semana que é contra a criação de um Dólar Digital. O projeto, que ainda está em fase de estudos pelo Federal Reserve, envolve o desenvolvimento de uma CBDC (moeda digital de banco central), semelhante ao caso do Drex no Brasil.

Bessent falou sobre o tema durante a sua audiência no Comitê de Serviços Financeiros do Senado, que é possível por iniciar o processo de confirmação do seu nome para assumir o cargo. A tendência é que ele seja aprovado para ocupar a Secretaria do Tesouro.

Questionado sobre o segmento de ativos digitais e a criação de uma CBDC nos Estados Unidos, Bessent afirmou que "eu não vejo razão para os Estados Unidos terem uma moeda digital de banco central. Na minha opinião, uma CBDC é para países que não têm alternativas de investimento".

A visão do executivo indica que ele defende que o mercado de criptomoedas se concentre em ativos digitais emitidos por agentes privados, caso das moedas atualmente disponíveis para investidores. Na visão dele, a criação de CBDC "surge de necessidades" de cada país, mas esse não seria o caso dos EUA.

Ele também defendeu que o governo do país tenha uma "abordagem de 2025 para as moedas digitais". A expectativa do mercado é que o governo Trump seja mais amigável e aberto ao setor, na esteira de uma série de promessas e aproximações durante as eleições de 2024.

Devido ao seu passado como executivo no mercado financeiro, Bessent precisará abrir mão de investimentos para evitar conflitos de interesse. Entre eles, está um patrimônio de US$ 250 mil a US$ 500 mil investidos em ETFs de bitcoin, com o executivo tendo uma visão positiva sobre o setor.

Avanço das CBDCs

Apesar das CBDCs estarem avançando e ganhando espaço em diversos países, da Europa à China passando pelo Brasil, os Estados Unidos estão consideravelmente atrasados no desenvolvimento de uma versão da sua moeda fiduciária integrada à tecnologia blockchain. O Fed ainda está estudando a questão, sem avanços concretos.

A possível criação de um Dólar Digital tem sido duramente criticada no país, em especial pelo partido de Trump, e é vista como um instrumento de potencial invasão e vigilância da vida financeira da população. Por causa disso, estados comandados pelo Partido Republicano já aprovaram leis proibindo a criação de CBDCs.

No Brasil, o Drex tem avançado. O projeto começa uma nova fase do seu projeto piloto em 2025 e pode ser lançado para o público até o final de 2026. O Banco Central destacou que o projeto respeitará a Lei Geral de Proteção de Dados e o sigilo bancário da população.