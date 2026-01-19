Bolsa de Nova York prepara mercado 24h com ações tokenizadas

A Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) anunciou que está desenvolvendo uma plataforma de negociação baseada em blockchain para ações tokenizadas. A proposta é permitir a negociação de valores mobiliários de forma contínua, com liquidação instantânea, 24 horas por dia, sete dias por semana, desde que o projeto receba aprovação regulatória.

Segundo a empresa, a iniciativa permitirá tanto a negociação de ações tradicionais tokenizadas quanto de ativos que já nascem como valores mobiliários nativos em blockchain. A infraestrutura combinará a tecnologia de negociação da própria NYSE com sistemas pós-negociação baseados em blockchain, oferecendo suporte à liquidação em múltiplas redes, embora nenhuma blockchain específica tenha sido citada no anúncio.

“Por mais de dois séculos, a NYSE transformou a forma como os mercados operam”, afirmou Lynn Martin, presidente do NYSE Group, em comunicado. “Estamos liderando o setor em direção a soluções totalmente on-chain, sustentadas por proteções robustas e altos padrões regulatórios, que nos permitem unir confiança com tecnologia de ponta.”

A nova plataforma também permitirá que investidores participem de dividendos e de processos de governança relacionados aos ativos tokenizados. A proposta amplia o escopo da tokenização ao integrar não apenas a negociação, mas também etapas como liquidação, custódia e formação de capital dentro de uma infraestrutura baseada em blockchain.

“Desde a sua fundação, a ICE impulsionou os mercados da era analógica para a digital”, disse Michael Blaugrund, vice-presidente de iniciativas estratégicas da ICE. “Dar suporte a valores mobiliários tokenizados é um passo central na estratégia da empresa de operar infraestrutura de mercado on-chain para negociação, liquidação, custódia e captação de recursos na nova era das finanças globais.”

Para viabilizar o funcionamento fora do horário bancário tradicional e em diferentes fusos horários, a ICE está trabalhando com grandes instituições financeiras, como BNY e Citi. Esses parceiros devem auxiliar no processo de depósitos tokenizados, além da transferência e gestão de fundos entre as câmaras de compensação da empresa.

Ainda não há um cronograma definido para o lançamento da plataforma, que depende de autorização dos reguladores. A empresa também não detalhou como será a integração com participantes do mercado nem quais requisitos serão exigidos dos emissores e investidores.

A iniciativa se insere em um movimento mais amplo de tokenização nos mercados financeiros. O tema ganhou destaque no último ano, com o presidente da BlackRock, Larry Fink, classificando a tokenização como a próxima grande evolução da infraestrutura de mercado. Em paralelo, a Robinhood já lançou ações tokenizadas para usuários europeus, e a Coinbase anunciou planos de oferecer suporte à negociação de ações tokenizadas no primeiro trimestre. A proposta da NYSE reforça a entrada das bolsas tradicionais nesse novo modelo de negociação digital.

