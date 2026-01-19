Bolsa de Nova York prepara mercado 24h com ações tokenizadas

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 18: The New York Stock Exchange (NYSE) stands in lower Manhattan on November 18, 2025 in New York City. The Dow was down nearly 500 points in morning trading as investors became increasingly concerned about AI stocks and the potential for a bubble. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Redação Exame
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16h23.
A Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) anunciou que está desenvolvendo uma plataforma de negociação baseada em blockchain para ações tokenizadas. A proposta é permitir a negociação de valores mobiliários de forma contínua, com liquidação instantânea, 24 horas por dia, sete dias por semana, desde que o projeto receba aprovação regulatória.
Segundo a empresa, a iniciativa permitirá tanto a negociação de ações tradicionais tokenizadas quanto de ativos que já nascem como valores mobiliários nativos em blockchain. A infraestrutura combinará a tecnologia de negociação da própria NYSE com sistemas pós-negociação baseados em blockchain, oferecendo suporte à liquidação em múltiplas redes, embora nenhuma blockchain específica tenha sido citada no anúncio.
“Por mais de dois séculos, a NYSE transformou a forma como os mercados operam”, afirmou Lynn Martin, presidente do NYSE Group, em comunicado. “Estamos liderando o setor em direção a soluções totalmente on-chain, sustentadas por proteções robustas e altos padrões regulatórios, que nos permitem unir confiança com tecnologia de ponta.”
A nova plataforma também permitirá que investidores participem de dividendos e de processos de governança relacionados aos ativos tokenizados. A proposta amplia o escopo da tokenização ao integrar não apenas a negociação, mas também etapas como liquidação, custódia e formação de capital dentro de uma infraestrutura baseada em blockchain.
“Desde a sua fundação, a ICE impulsionou os mercados da era analógica para a digital”, disse Michael Blaugrund, vice-presidente de iniciativas estratégicas da ICE. “Dar suporte a valores mobiliários tokenizados é um passo central na estratégia da empresa de operar infraestrutura de mercado on-chain para negociação, liquidação, custódia e captação de recursos na nova era das finanças globais.”
Para viabilizar o funcionamento fora do horário bancário tradicional e em diferentes fusos horários, a ICE está trabalhando com grandes instituições financeiras, como BNY e Citi. Esses parceiros devem auxiliar no processo de depósitos tokenizados, além da transferência e gestão de fundos entre as câmaras de compensação da empresa.
Ainda não há um cronograma definido para o lançamento da plataforma, que depende de autorização dos reguladores. A empresa também não detalhou como será a integração com participantes do mercado nem quais requisitos serão exigidos dos emissores e investidores.
A iniciativa se insere em um movimento mais amplo de tokenização nos mercados financeiros. O tema ganhou destaque no último ano, com o presidente da BlackRock, Larry Fink, classificando a tokenização como a próxima grande evolução da infraestrutura de mercado. Em paralelo, a Robinhood já lançou ações tokenizadas para usuários europeus, e a Coinbase anunciou planos de oferecer suporte à negociação de ações tokenizadas no primeiro trimestre. A proposta da NYSE reforça a entrada das bolsas tradicionais nesse novo modelo de negociação digital.
