Preço do bitcoin vai a zero em corretora após falha técnica

Problema técnico mostrou o bitcoin a US$ 0, gerou liquidações automáticas e levou a corretora a reverter o estado da rede

(Reprodução/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18h00.

Uma falha técnica na corretora cripto descentralizada Paradex fez o preço do bitcoin aparecer temporariamente como US$ 0 dentro da plataforma, provocando uma cascata de liquidações automáticas. O episódio, no entanto, não representou uma queda real do ativo no mercado global, mas sim um erro localizado causado por um problema interno de migração de banco de dados da própria corretora.

Segundo relatos de usuários e informações divulgadas pela Paradex, o problema afetou a blockchain da plataforma, seu explorador de blocos, a bridge e a API. O incidente foi registrado pela primeira vez na página de status da corretora por volta de 0h36 (horário do leste dos EUA), pouco depois de publicações em redes sociais apontarem que o bitcoin estava sendo precificado a US$ 0 dentro do sistema, o que acionou liquidações forçadas em posições alavancadas.

Cerca de duas horas depois, por volta das 2h, a equipe identificou a origem do erro e iniciou o processo de correção. A solução envolveu o chamado rollback do estado da Paradex Chain para um bloco anterior ao início da manutenção do banco de dados. A Paradex Chain é uma blockchain construída sobre a pilha do Starknet, uma rede de segunda camada do Ethereum. Em comunicado, a plataforma informou que retornaria ao bloco 1.604.710, considerado o último estado correto antes da falha, restaurando todas as contas para a condição anterior à manutenção.

Durante o processo, a corretora cancelou de forma forçada todas as ordens ainda abertas. Por volta das 5h da manhã, a Paradex afirmou que os fundos dos usuários estavam seguros enquanto o sistema era recuperado. A mensagem publicada na página de status indicou que a restauração continuava em andamento, mas que não havia risco de perda direta dos saldos mantidos na plataforma.

Ainda não está claro o impacto financeiro exato das liquidações. Dados do DeFiLlama mostram que o protocolo de perps da Paradex possui cerca de US$ 641 milhões em interesse em aberto e movimentou aproximadamente US$ 37 bilhões em volume nos últimos 30 dias, o que ajuda a dimensionar o potencial alcance do evento.

Após a correção, a Paradex informou que todos os serviços voltaram a operar normalmente. O episódio ocorreu em meio a um período de maior volatilidade do bitcoin no mercado global, mas sem qualquer relação com o erro da plataforma. No domingo, o ativo caiu de mais de US$ 95 mil para cerca de US$ 92.284, uma retração próxima de 2% em 24 horas, reduzindo o ganho semanal para cerca de 1,4%, com o preço negociado em torno de US$ 93.318.

Esse movimento contribuiu para um aumento geral de liquidações no mercado, que superaram US$ 875 milhões no período, sendo cerca de US$ 234 milhões ligados ao bitcoin, segundo a CoinGlass. Ainda assim, é importante destacar que o preço do bitcoin nunca foi a zero no mercado. O valor zerado ocorreu apenas dentro da Paradex, como resultado de uma falha técnica pontual durante a migração de dados da corretora.

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptoativosFinanças

