Criptomoeda BNB tem novo preço recorde acima de US$ 800 e ultrapassa Solana

A criptomoeda BNB atingiu nesta quarta-feira, 23, um novo preço recorde. O ativo superou a casa dos US$ 800 pela primeira vez e firmou uma máxima histórica em US$ 808, segundo dados da plataforma CoinGecko. O marco reforça o reposicionamento de investidores, que têm sido atraídos por criptomoedas alternativas ao bitcoin.

Graças ao novo recorde, a BNB atingiu uma capitalização de mercado acima dos US$ 110 bilhões, o que fez o ativo superar a Solana e recuperar a posição como a quinta criptomoeda mais valiosa do mercado. Os dois tokens têm se revezado nos últimos meses na briga para fazer parte do top5 do setor.

A nova máxima histórica da criptomoeda também reforça a avaliação de analistas de que o mercado cripto estaria passando por uma "altseason", período em que as chamadas "altcoins" - criptos alternativas ao bitcoin - registram valorizações mais expressivas que a maior criptomoeda do mundo.

O bitcoin firmou um novo recorde em julho na casa dos US$ 123 mil, mas tem operado com lateralidade de preço desde então. Por outro lado, outras criptomoedas seguem em alta e atraindo investidores, em uma rotação que é comum e histórica nos ciclos de valorização do mercado cripto na última década.

Além do BNB, a XRP, que é a terceira cripto mais valiosa do mundo, também atingiu uma nova máxima histórica em julho. O ativo apresenta um dos melhores desempenhos do setor no mês, acumulando uma alta de mais de 70% até o momento. Outro destaque é o ether, que disparou mas ainda está distante do seu preço recorde.

Um dia antes do novo recorde, a conta do BNB no X, antigo Twitter, compartilhou uma publicação em que revelou que as transações na rede triplicaram desde o mês de abril. A alta atividade é um elemento importante para viabilizar altas de criptomoedas, já que acaba elevando a demanda pelo ativo.

João Galhardo, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, afirma que o novo recorde da BNB está ligado a uma combinação de três fatores. O primeiro foi a recente queima trimestral de unidades do ativo, que removeu 1,59 milhão de unidades do mercado, mais de US$ 1 bilhão. A medida reduziu a oferta da criptomoeda, ajudando a valorizar o preço.

O analista cita, ainda, a atualização Maxwell, que trouxe mais agilidade de processamento para a BNB Chain e "fez o volume de transações diárias saltar para 4,9 milhões". Por fim, Galhardo também atribui o recorde a uma "rotação de capital característica de início de altseason".

