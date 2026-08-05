EUA e Reino Unido unem forças para impulsionar stablecoins e a tokenização

Os Estados Unidos e o Reino Unido reafirmaram seu compromisso com uma cooperação regulatória financeira mais estreita durante uma recente reunião de um grupo de trabalho bilateral, sinalizando uma contínua convergência de políticas em relação a ativos digitais, enquanto as autoridades americanas avançam na implementação de uma legislação histórica sobre stablecoins.

Durante a 13ª reunião do Grupo de Trabalho de Regulação Financeira Reino Unido-EUA (FRWG), realizada em Londres em 8 de julho, autoridades discutiram a regulamentação de stablecoins, a estrutura do mercado de ativos digitais nos Estados Unidos, a tokenização e a Estratégia Digital para Mercados Financeiros Atacadistas do Reino Unido.

Uma declaração conjunta de 4 de agosto, que resumia a reunião, afirmou que autoridades americanas atualizaram seus homólogos britânicos sobre a implementação da regulamentação conhecida como "Genius Act", a importante lei britânica sobre stablecoins, bem como sobre o trabalho em andamento na estrutura do mercado de ativos digitais. Os participantes também discutiram a modernização dos pagamentos e o Roteiro de Pagamentos Transfronteiriços do G20, uma iniciativa internacional para aprimorar os pagamentos internacionais.

Embora a reunião não tenha resultado em novas medidas políticas, ela reforçou o compromisso compartilhado com a coordenação da regulamentação em áreas-chave do setor de ativos digitais. A declaração adotou um tom amplamente favorável à inovação "responsável" em ativos digitais, ao mesmo tempo que enfatizou a estabilidade financeira e a cooperação regulatória internacional.

Esse compromisso também se refletiu em 14 de julho, quando a Força-Tarefa Transatlântica para os Mercados do Futuro — uma iniciativa conjunta EUA-Reino Unido focada no fortalecimento da cooperação em inovação financeira e mercados de capitais — publicou suas recomendações iniciais juntamente com uma declaração conjunta sobre stablecoins. Os governos afirmaram que as medidas lançariam as bases para a continuidade da liderança EUA-Reino Unido em ativos digitais e mercados de capitais.

Reino Unido repensa regras para stablecoins enquanto os EUA avançam

A renovada ênfase do Reino Unido em stablecoins surge num momento em que alguns observadores do setor argumentam que o país está perdendo terreno para os Estados Unidos, onde o Genius Act acelerou o impulso em torno das stablecoins regulamentadas lastreadas em dólar.

O Banco da Inglaterra também suavizou sua posição em relação à regulamentação das stablecoins . Conforme relatado pelo Cointelegraph em maio, o Banco da Inglaterra está considerando alternativas aos limites temporários para a posse de stablecoins e está avaliando se sua proposta de exigir que pelo menos 40% dos ativos de reserva sejam mantidos como depósitos sem juros no banco central é muito restritiva.

Em outra frente, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido afirmou, no início deste ano, que os pagamentos transfronteiriços representam um dos casos de uso mais claros a curto prazo para as stablecoins , ressaltando o crescente reconhecimento regulatório do potencial da tecnologia.

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