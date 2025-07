XRP salta mais de 30% e bate novo preço recorde após avanço da regulação nos EUA

O XRP bateu um novo preço recorde nesta sexta-feira, 18. A terceira maior criptomoeda do mercado consolidou a sua posição e registra uma valorização de mais de 30% nos últimos sete dias, de acordo com a plataforma CoinGecko. Com isso, o ativo é um dos destaques positivos do setor.

A nova máxima histórica de preço foi firmada na casa dos US$ 3,66. O recorde anterior do ativo ocorreu em 2018, e desde então a criptomoeda enfrentava dificuldades para se recuperar e ultrapassar a marca, mesmo durante ciclos de alta relevantes para o mercado que ocorreram ao longo dos últimos sete anos.

Dessa vez, porém, o XRP se firmou como um dos ativos mais beneficiados pelo ciclo de alta do mercado iniciado em novembro de 2024, após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. João Galhardo, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, aponta que o novo recorde é resultado de um "tripé bem claro".

O primeiro foi a aprovação na última quinta-feira, 17, de dois projetos de lei na Câmara dos Estados Unidos voltados ao mercado de criptomoedas. O primeiro é o Genius Act, específico para stablecoins, e o segundo é o Clarity Act, que abrange o setor cripto como um todo. O primeiro irá para a sanção presidencial, enquanto o segundo segue para o Senado.

Segundo Galhardo, a aprovação "reduziu a névoa regulatória, com investidores agora precificando potenciais expansões por parte da Ripple", uma das maiores empresas do mercado cripto e famosa por utilizar o XRP em muitos dos seus projetos.

O analista aponta, também, uma disparada no chamado open interest, os contratos futuros em aberto, envolvendo a criptomoeda. O segmento ultrapassou os US$ 10 bilhões, "sinalizando ingresso de capital tático" no ativo. Galhardo afirma ainda que a capacidade do XRP de superar o recorde de preço anterior dá espaço para novas altas.

"O rompimento do topo prévio de 2018 colocou o ativo em território de descoberta de preços, abrindo caminho técnico para a próxima resistência psicológica em torno de US$ 4", ressaltou o analista. Para isso, porém, a criptomoeda precisará contar com a continuidade desse cenário favorável.

O recorde do XRP também ocorre em meio a uma alta generalizada do mercado de criptomoedas. O setor superou a capitalização de US$ 4 trilhões pela primeira vez, com diversos ativos sendo impulsionados após o novo recorde do bitcoin.

