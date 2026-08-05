Bolsas ameaçadas? Negociação de ações tokenizadas chegou a US$ 18,2 bilhões, diz Binance

A corretoras de criptomoedas Binance disse que o volume de negociação de ações tokenizadas atingiu um recorde de US$ 18,2 bilhões em julho, sendo que as operações com esse tipo de ativo no ano somaram US$ 34,3 bilhões.

O valor corresponde a 4,4 vezes o montante registrado em junho e é maior do que os últimos seis meses somados. É também o equivalente a 2,3% do volume mensal do fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) SPDR S&P 500 Trust (SPY), o fundo da State Street que acompanha o desempenho das maiores empresas de capital aberto dos EUA.

De acordo com a Binance, US$ 12,8 bilhões desse total se deu em corretoras descentralizadas e US$ 5,4 bilhões nas centralizadas.

Crescimento no volume de ações tokenizadas (crédito: Binance Research)

Ações tokenizadas são representações das ações de empresas que, em vez de serem negociadas nas bolsas de valores tradicionais, são registradas em blockchain e operam em corretoras de criptoativos.

O avanço das ações tokenizadas em 2026 foi impulsionado principalmente pela Oferta Pública Inicial (IPO) da SpaceX. A empresa de viagens espaciais de Elon Musk já possuía tokens negociados em blockchain antes mesmo das ações estrearem oficialmente na Nasdaq.

Esses tokens eram contratos futuros perpétuos ligados à expectativa de cotação das ações da empresa de Musk. No fim, funcionaram como uma importante fonte de descoberta de preços para as ações na bolsa de valores.

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