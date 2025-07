'Altcoins' assumem o protagonismo e sobem mais que o bitcoin, que tem lateralidade

O bitcoin opera em lateralidade nesta quarta-feira, 23, mantendo a tendência dos últimos dias de alternar entre leves quedas e altas. Por outro lado, as chamadas "altcoins", criptomoedas alternativas ao bitcoin, assumiram o protagonismo, oferecendo novas oportunidades para investidores em busca de ganhos mais expressivos.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que, por volta das 12h, o bitcoin acumula uma queda de 0,6% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 117.969. Já o ether tem perdas de 2,4%, em US$ 3.605. O mercado de criptomoedas como um todo apresenta queda de 5,3% no mesmo período.

Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil, afirma que o preço do bitcoin se consolidou em uma faixa em torno dos US$ 118 mil e US$ 119 mil. Ao mesmo tempo, o capital dos investidores segue migrando para outras criptomoedas, impulsionando diversos ativos. O destaque nesta quarta-feira é o BNB, que atingiu um novo preço recorde.

"O que observamos no momento é que o mercado sinaliza uma migração temporária de protagonismo do bitcoin para outras criptos, mas sem sinal de fraqueza estrutural do ativo líder", explica o executivo. Ele destaca que o bitcoin segue com "leve predominância compradora, mas sem grandes excessos. Há espaço para aceleração caso o volume aumente".

Segundo Prado, "as médias móveis estão alinhadas indicando tendência de alta de curto prazo, com preço acima das principais médias rápidas. Liquidações significativas de longs [contratos de preços futuros com projeção de alta] ocorreram em US$ 117.227, estabelecendo suporte imediato para o ativo".

"O viés de curto prazo para o bitcoin é neutro-altista, com risco de aceleração caso ele supere a faixa dos US$ 123 mil a US$ 124 mil, ativando alvos em US$ 129 mil e US$ 131 mil. Já a perda dos US$ 115 mil pode acelerar correção até US$ 112,5 mil. Abaixo desse patamar, a tendência de alta seria comprometida", projeta.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Enquanto o bitcoin não tem movimentos mais expressivos de preço, o executivo da Bitget afirma que "o volume do mercado indica capital migrando para altcoins". Por outro lado, ele avalia que "o bitcoin mantém suporte firme a despeito de saídas líquidas de ETFs e de alívios de liquidez", resultando em uma consolidação de preço.

Analistas apontam que a semana não deve contar com grandes novidades na esfera macroeconômica. A ausência de catalisadores que poderiam desbloquear movimentos de alta ou queda mais relevantes do bitcoin tende a reforçar o movimento atual de migração para as altcoins.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok