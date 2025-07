Corretoras vazam lançamento de criptomoeda própria da plataforma de memecoins Pump.fun

Criada em janeiro de 2024, a Pump.fun se consolidou como a principal criação de criptomoedas meme, as memecoins, do mercado, permitindo criar ativos em segundos. E, após um forte crescimento, o projeto pode lançar nos próximos dias a sua criptomoeda própria, segundo informações vazadas por corretoras.

O primeiro vazamento ocorreu na corretora Gate.io, que publicou uma página na sua plataforma afirmando que a criptomoeda seria lançada nesta semana e com a expectativa de movimentar US$ 600 milhões em vendas. O post foi rapidamente deletado.

No dia seguinte, foi a vez do braço da Bybit na Ucrânia publicar uma página de lançamento do ativo com as mesmas informações. O material também trouxe a data de lançamento - o próximo sábado, 12 - e o aviso de que o token não poderá ser negociado por investidores europeus.

Posteriormente, um usuário que se identifica como "embaixador" da Bybit Ucrânia na plataforma Telegram disse ao site Decrypt que a Pump.fun realmente vai lançar uma criptomoeda própria. Ele destacou, porém, que os detalhes do lançamento, incluindo a data, ainda podem mudar.

Ele reconheceu que a Bybit publicou a página sobre o lançamento antes da hora. Segundo a página da Bybit, a venda inicial do ativo ocorreria entre os dias 12 e 15 de julho ou até que todas as unidades disponibilizadas fossem compradas. Logo em seguida, ocorrerá uma distribuição das unidades do token.

Os dados da Bybit indicam que a criptomoeda se chamaria PUMP e que teria um preço inicial de venda de US$ 0,004 por unidade, com 150 bilhões de unidades geradas ao todo. Haveria, ainda, um limite de US$ 500 mil por ordem de compra da criptomoeda e um valor mínimo de US$ 0,4.

O lançamento de um token próprio da Pump.fun tem potencial para ser uma das maiores estreias no mercado cripto em 2025. A plataforma foi criada no blockchain Solana e já é um dos principais projetos da rede, atraindo milhares de usuários e memecoins.

A popularidade da Pump.fun está ligada principalmente à facilidade que apresenta para criar criptomoedas meme. A plataforma permite criar essas memecoins em segundos, estabelecendo características como o nome, oferta total e outras dinâmicas do token.

