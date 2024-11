Projeto que permite criar criptomoedas em segundos sofre críticas após abusos de usuários

O bitcoin foi a primeira criptomoeda, mas depois dele surgiu um grande mercado com diversos ativos digitais. Atualmente, está cada vez mais fácil criar criptomoedas e a febre das “memecoins” é um sinal claro disso. No entanto, essa facilidade acabou propiciando comportamentos abusivos de usuários.

A Pump.fun é uma plataforma que foi criada no início deste ano para ajudar desenvolvedores a lançarem e divulgarem suas próprias criptomoedas meme, ou “memecoins”. Elas são inspiradas em memes famosos da internet e podem fazer muito sucesso no mercado especulativo, como a dogecoin.

A plataforma gerou US$ 215 milhões em receita e facilitou a criação de mais de 3,8 milhões de criptomoedas meme.

De acordo com informações do site CoinPaprika, o recurso de transmissão ao vivo da Pump.fun se tornou alvo de críticas devido a incidentes envolvendo comportamento extremo e perigoso.

Usuários da plataforma pediram por moderação rigorosa ou até mesmo a remoção do recurso de transmissão ao vivo após os incidentes.

"Nossa moderação não é perfeita, mas estamos constantemente melhorando. Se os usuários notarem violações, pedimos que as denunciem imediatamente", afirmou Alon, um executivo da Pump.fun.

Um incidente particularmente chocante foi relatado por Beau, um gerente de projeto de segurança na Pudgy Penguins, que destacou uma transmissão ao vivo onde um indivíduo ameaçou se machucar se sua moeda não atingisse uma meta financeira. "Desligue o recurso de transmissão ao vivo. Isso está fora de controle", afirmou Beau, refletindo a frustração compartilhada por muitos na comunidade.

Além de atos prejudiciais, a plataforma se tornou um terreno fértil para golpes financeiros. Um exemplo recente envolveu um jovem usuário que criou uma moeda meme chamada QUANT, rapidamente levantou US$ 30 mil e então abandonou o projeto, deixando os investidores com tokens sem valor. Isso levou à exposição pública das informações pessoais do indivíduo, agravando ainda mais a situação.

