O novo alvo de hackers no mercado cripto: R$ 47 bilhões de uma corretora falida

Os hackers que atuam no mundo das criptomoedas estão de olho em um novo grande alvo: mais de US$ 8,7 bilhões (R$ 47,74 bilhões, na cotação atual) em bitcoins. O montante pertence à corretora falida de criptomoedas Mt. Gox e está armazenado em uma carteira digital.

As movimentações de criminosos foram identificadas primeiro pela empresa BitMEX Research, que apontou que os criminosos estavam tentando tomar o controle da carteira digital. Para isso, eles fizeram uma transferência para a carteira usando a ferramenta OP_RETURN.

A OP_RETURN permite que o emissor da transferência envie informações junto com os valores movimentados. Nesse caso, os hackers teriam enviado para a carteira com os bitcoins, junto com o valor pequeno transferido, um texto com um link para um site falso.

Ao ser acesso, o site trazia o seguinte aviso: "Esta carteira digital parece ter sido perdida ou abandonada. Nosso cliente tomou a posse construtiva dela e está buscando determinar se existe um dono anterior". O site ainda é identificado como do Saloman Brothers, um banco de investimentos que faliu nos Estados Unidos.

Para especialistas, o caso é uma tentativa clássica de phishing, em que criminosos tentam convencer as vítimas a voluntariamente passar dados ou transferir o controle de contas. Em geral, os criminosos tentam convencê-las de que são autoridades ou empresas em que a pessoa tem algum serviço.

O que chamou a atenção dessa vez foi o foco dos criminosos em uma das carteiras digitais mais famosas do mercado de criptomoedas. Atualmente, ela conta com quase 80 mil unidades de bitcoin transferidas em 2011. Os ativos pertencem à Mt. Gox, que chegou a ser a maior corretora do setor antes de declarar falência.

Os ativos fazem parte das 850 mil unidades de bitcoin que foram roubadas da Mt. Gox em um ataque hacker, resultando na falência. Parte do valor foi recuperado pelas autoridades, mas a maior parte das unidades seguem perdidas em carteiras digitais inacessíveis.

É o caso do montante bilionário que, agora, entrou no radar de criminosos. Enquanto isso, a Mt. Gox iniciou em 2024 os pagamentos de ressarcimento de clientes afetados pela quebra. A expectativa é que eles sejam concluídos até o mês de outubro de 2025.

