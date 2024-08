Solana ganha mais de 1,5 milhão de criptomoedas meme em 2024, mas 99% já desapareceram

Desde o lançamento do aplicativo Pump.fun no começo deste ano para o lançamento de criptomoedas memes no blockchain Solana, 1,6 milhão de memecoins foram criadas em um frenesi especulativo que vem impulsionando a atividade e o sucesso recente do blockchain. Mas isso não significa que todos os projetos sobreviveram.

Dados da plataforma sugerem que apenas 1,4% dos tokens criados atingiram uma capitalização de mercado mínima de US$ 69 mil necessária para serem listados publicamente na corretora descentralizada (DEX) Raydium, de acordo com dados da Dune Analytics. Isso equivale a 22.741 tokens.

Apesar do fracasso das criptomoedas lançadas na plataforma, o Pump.fun é um dos maiores geradores de receitas do mercado cripto, ocupando atualmente a nona posição no ranking de geração de receitas do agregador de dados Defi Llama.

Capitalizando a excitação dos investidores com o potencial de lucro exponencial das memecoins, a plataforma acumula US$ 83,6 milhões em receitas. Em 29 de julho, o Pump.fun gerou US$ 2,3 milhões em receitas e chegou ao topo do ranking diário, superando a Ethereum e a própria Solana.

O Pump.fun cobra uma taxa de 1% sobre as transações efetuadas na plataforma, sendo esta a fonte de suas receitas. O aplicativo permite que qualquer usuário crie uma criptomoeda meme em minutos, ao custo de US$ 2. Esses tokens são listados na plataforma, e aqueles que alcançam a capitalização de mercado mínima têm uma rede de liquidez criada na Raydium.

De acordo com dados do Dexscreener, cerca de 65% das memecoins listadas na Raydium têm capitalizações de mercado inferiores a US$ 10 mil e um ciclo de vida de curta duração. Em geral, depois de atingirem máximas históricas logo após o lançamento, as memecoins do Pump.fun perdem liquidez e são descartadas pelos traders.

O Pump.fun tornou-se uma plataforma popular entre celebridades para criar e promover criptomoedas meme, incluindo o MOTHER, do rapper Iggy Azalea.

Embora tenha tido um ciclo de vida mais estendido, com pumps vinculados à promoção da memecoin por Azalea, o MOTHER atualmente está cerca de 80% abaixo de sua máxima histórica, de acordo com dados do Dexscreener.