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Comissão do Senado dos EUA aprova regulação de criptoativos; bitcoin sobe

Clarity Act avança no Congresso e anima investidores com perspectiva de maior segurança jurídica para o setor de ativos digitais

(Brendan Mcdermid/Reuters)

(Brendan Mcdermid/Reuters)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 14 de maio de 2026 às 15h09.

Última atualização em 14 de maio de 2026 às 15h29.

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A Comissão Bancária do Senado dos Estados Unidos aprovou a regulamentação de criptoativos conhecida como “Clarity Act” após meses de negociações. Depois da notícia, o bitcoin e as demais criptomoedas, que chegaram a cair pela manhã, aceleraram as altas.  

O resultado da votação foi de 15 votos a 9 para avançar a proposta, que estabelece a Comissão de Negociação de Futuros e Commodities (CFTC, na sigla em inglês) como principal regulador para o setor. Já a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) terá autoridade para supervisionar ativos tokenizados que sejam valores mobiliários.  

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Agora, o projeto será encaminhado para apreciação no plenário do Senado. Depois disso, pode voltar à Câmara de Representantes para sua aprovação final antes de sanção do presidente norte-americano, Donald Trump.  

Hoje, os senadores do Partido Democrata, Ruben Gallego, do Arizona, e Angela Alsobrooks, de Maryland, votaram junto com os republicanos para aprovar o projeto na comissão.  

Apesar disso, Gallego ressalvou que só apoiará de novo o “Clarity Act” na próxima votação se houver alterações na parte que trata da prevenção a conflitos de interesse.  

Conflitos de interesse 

Opositores de Trump, que é um grande apoiador do projeto, os parlamentares democratas querem impor emendas que proíbam Trump e seus familiares de ganharem dinheiro com ativos digitais.  

Ao mesmo tempo em que defende legislações favoráveis aos criptoativos, o republicano está envolvido em projetos cripto, como o World Liberty Financial, e uma memecoin lançada dias antes da sua posse.  

Essas questões podem gerar algum desafio para a passagem do projeto no plenário do Senado.  

Criptomoedas sobem com notícia 

Mesmo assim, Rony Szuster, head de research do Mercado Bitcoin, afirmou que a aprovação foi bastante positiva para o mercado cripto.  

“Elizabeth Warren, senadora democrata conhecida pela postura anticripto, apresentou várias emendas e defendeu cada uma delas antes da votação. No fim, praticamente todas as propostas dos democratas foram rejeitadas, e o projeto acabou sendo aprovado no comitê”, destaca Szuster.  

De acordo com o analista, a probabilidade de aprovação aumenta muito com a votação de hoje, algo que beneficia o mercado de criptoativos, pois trará maior segurança jurídica para operar com este tipo de ativo na maior economia do mundo.  

“Ainda existe um caminho importante pela frente, mas o resultado de hoje foi, sem dúvida, bastante positivo. E o mercado reagiu de acordo com esse avanço”, aponta.  

Às 14h52 (horário de Brasília), o bitcoin sobe 2,9% em 24 horas, cotado a US$ 81.704, segundo o CoinGecko. Segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, o ether tem alta de 2,2%, a US$ 2.308.  

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