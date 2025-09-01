Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

CEO diz que stablecoins são “escada” para adoção generalizada de criptoativos

Criptomoedas que acompanham outros ativos, geralmente o dólar, se popularizaram entre instituições do mercado tradicional

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17h36.

Última atualização em 1 de setembro de 2025 às 18h45.

Tudo sobreCriptoativos
Saiba mais

As stablecoins, criptomoedas que acompanham outros ativos, geralmente o dólar, ganharam popularidade entre instituições do mercado financeiro tradicional em 2025. Segundo o relatório “Cenário de Stablecoins na América Latina”, da Bitso Business, o uso de stablecoins em pagamentos institucionais dobrou entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025.

Empresas de games e prestadores de serviço lideram o crescimento, segundo o estudo, que teve como base uma amostra de 1.300 clientes da Bitso Business, braço focado em B2B da Bitso.

Durante o evento Stablecoin Conference 2025, organizado pela Bitso Business na Cidade do México nos últimos dias 27 e 28 de agosto, as stablecoins foram o principal destaque para cerca de 1.8 mil participantes de 43 países.

Imran Ahmad, CEO da Bitso Business, revelou em entrevista à EXAME que acredita que as stablecoins são uma “porta de entrada incrível” para o universo das criptomoedas. Mais do que isso, elas podem servir como uma “escada” para a adoção generalizada da classe de ativos, que surgiu com o bitcoin em 2008.

Para Imran, as stablecoins representam não apenas uma mudança tecnológica, mas uma oportunidade para permitir que empresas globais acessem e operem em mercados latino-americanos com velocidade, transparência e eficiência: “elas estão criando novas bases para inovação, permitindo que companhias de todos os portes participem de um ecossistema financeiro mais aberto e inclusivo”.

À EXAME, o executivo afirmou acreditar em um grande potencial para o bitcoin, mas que a adoção da tecnologia precisa ser feita por etapas, nas quais as stablecoins serão protagonistas.

“O DNA da nossa empresa ainda está preso ao bitcoin. E sempre seremos otimistas com o bitcoin. Mas eu acho que as stablecoins são uma porta de entrada incrível para o mundo das criptomoedas. Você tem que começar com isso e então você terá uma adoção ampla”, disse.

“Na verdade, eu tinha a mesma pergunta e preocupação quando estava pensando sobre o que iria acontecer. E eu abordei isso com uma visão muito idealista e dizendo: ‘ei, o bitcoin é a onda do futuro’. Nós queremos isso. Mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu percebia que as stablecoins oferecem essa oportunidade para a adoção generalizada”, acrescentou.

“Conforme o tempo evolui, você tem que dar tempo para as coisas gestarem e você não pode simplesmente pular a ponte. Você precisa de uma escada para chegar lá. E eu acho que este é o começo dessa escada. E o mais ótimo é que podemos fazer isso de uma forma que traga o ecossistema financeiro junto”, concluiu o executivo.

Adoção institucional das stablecoins

Imran enfatizou a importância do mercado B2B para o fornecimento de infraestruturas para empresas e bancos dispostos a adotar as stablecoins. Para ele, é importante que a tecnologia se torne “onipresente”, se mantendo nos bastidores das transações, para que o usuário final não tenha que aprender tudo sobre blockchain para conseguir utilizá-la.

“Quanto mais nos bastidores eles puderem estar, mais onipresentes eles se tornarão, e mais pessoas os usarão, porque as pessoas não se importam em usar criptomoedas, ou stablecoins, ou moedas fiduciárias comuns, ou Pix. O que importa para elas é a utilidade de como isso acontece. E com as empresas, isso está realmente presente, e estamos vendo essa curva de adoção se tornar cada vez mais prevalente”, explicou.

“Esta conferência é um ótimo exemplo de como os players financeiros tradicionais e os bancos tradicionais entenderam que as stablecoins são uma onda do futuro e que estamos em conformidade com políticas antilavagem de dinheiro. Oferecemos o mesmo nível de segurança e proteção contra fraudes, mas é apenas um trilho melhor. E, na verdade, essa é a beleza disso, certo? Como se você realmente se tornasse o trilho em segundo plano. E quando você pensa nisso como um método de pagamento alternativo, é incrível”, concluiu.

*A jornalista viajou à Cidade do México para participar da Stablecoin Conference 2025 à convite da Bitso Business.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptoativosCriptomoedasFinançasTecnologia

Mais de Future of Money

5 criptomoedas que podem disparar em setembro, segundo especialistas

Hyperliquid cresce e ameaça corretoras no mercado de derivativos de criptomoedas

Investidor intriga mercado após vender US$ 4 bilhões em bitcoin para investir na Ethereum

WLFI: criptomoeda ligada a Trump estreia em corretoras valendo US$ 30 bilhões

Mais na Exame

Brasil

Que horas será o julgamento do Bolsonaro no STF? Veja datas e como assistir ao vivo

Mercados

BTG Pactual troca Prio (PRIO3) por Embraer (EMBR3) e mantém 10% em construção civil em setembro

Casual

William Bonner deixa Jornal Nacional após 29 anos

Carreira

Este CEO usou inteligência artificial para crescer na carreira; isso é o que ele pode ensinar