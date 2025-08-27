Stablecoins foram 'a melhor coisa que aconteceu para os EUA', diz diretor sênior da Visa

As stablecoins, criptomoedas que acompanham o valor de outros ativos, geralmente o dólar, se tornaram prioridade de regulação no governo norte-americano após a eleição de Donald Trump para presidente. Além disso, elas chamam a atenção de bancos e grandes empresas para uma aproximação com o universo das criptomoedas sem as fortes volatilidades.

O evento Stablecoin Conference, organizado pela Bitso Business na Cidade do México, aborda os diferentes casos de uso das stablecoins e suas possibilidades para novos modelos de negócio nesta quarta-feira, 27, e continua na quinta-feira, 28.

Durante o painel “De ativos de reserva até a negociação de commodities: como as stablecoins estão redefinindo o comércio global”, Peter Wexler, diretor sênior de desenvolvimento de negócios e soluções em criptomoedas da Visa, afirmou que as stablecoins lastreadas em dólar são “a melhor coisa que aconteceu para os Estados Unidos”, junto com o Genius Act, projeto de lei que promove a sua regulação no país. Segundo ele, as stablecoins podem beneficiar o dólar norte-americano.

“Eu acho que nos EUA, o Genius Act é simplesmente super empolgante. Ele está realmente permitindo que os bancos americanos entrem nesse espaço, para ser honesto, porque eles foram realmente impedidos de fazer isso historicamente”, disse Peter.

“E eu acho que, coletivamente, com todas essas regulamentações, com o tempo, uma coisa vai surgir e outra vai se sobrepor. Isso realmente abre o mercado global de uma forma muito grande. Então, estou muito animado que isso esteja acontecendo nos EUA. Acho que é muito bom para o dólar norte-americano", disse.

Wexler avalia que "quando falamos sobre stablecoins, normalmente estamos falando sobre o dólar americano. Claro, existem muitas outras, e deveríamos falar sobre isso também. Mas sim, é realmente um divisor de águas para os bancos americanos, honestamente”.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

“Estamos vendo um fluxo de cidadãos em alguns dos países, como Turquia e Argentina, onde a moeda foi desvalorizada massivamente ao longo do tempo. Eles estão migrando para as stablecoins, especificamente para o dólar americano, não apenas para as stablecoins, para realmente preservar sua riqueza e ter mais poder de compra. E tem sido um sucesso. É ótimo ver isso", afirma.

O executivo da Visa disse que "para os Estados Unidos, a melhor coisa que já aconteceu foi o Tether e o USDC, honestamente. Mas, da perspectiva da Visa, vemos as stablecoins como uma forma de dinheiro e estamos mais do que felizes em apoiá-las em nossa rede de diversas maneiras”, concluiu o executivo no evento.

*A jornalista viajou para a Cidade do México a convite da Bitso Business. O Future of Money é parceiro de mídia da Stablecoin Conference 2025.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok