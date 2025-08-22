Evento focado em 'dólar digital' terá participação de executivos do Google, Citi, Visa e PayPal

As stablecoins, criptomoedas que acompanham outros ativos, geralmente o dólar, viraram tendência no setor financeiro em 2025. Após movimentarem mais dinheiro que a Visa e a Mastercard juntas, elas podem criar um mercado de US$ 2 trilhões até 2028, segundo um relatório do Standard Chartered.

Nos dias 27 e 28 de agosto, elas serão o destaque da Stablecoin Conference, evento organizado pela Bitso Business, segmento B2B da Bitso, empresa do setor de criptomoedas que atua na América Latina. O evento, que irá ocorrer na Cidade do México, deve receber uma série de executivos de grandes empresas ao redor do mundo.

O setor do mercado cripto que não precisa lidar com a volatilidade de criptomoedas como ETH e SOL se mostrou bastante atrativo para o universo das finanças tradicionais, que busca por soluções para diversos procedimentos, como os pagamentos transfronteiriços.

Nesse sentido, a Stablecoin Conference contará com a participação de executivos da Visa, PayPal, Citi, Google e IBM. Além disso, grandes nomes do universo das criptomoedas também confirmaram presença.

Entre os painelistas confirmados estão Daniel Vogel, CEO e cofundador da Bitso, Peter Wexler, diretor sênior de desenvolvimento de negócios e soluções cripto na Visa, David Ruiz, diretor de análise de dados e IA no Google e Driss Temsamani, diretor de negócios digitais no Citi para as Américas. Além disso, estão confirmados executivos de grandes players do mercado, como Tether, Circle, Solana, Polygon, Arbitrum, Ripple, BitGo, AWS, IBM, entre outros.

Segundo um comunicado, a Stablecoin Conference 2025 contará com 30 sessões, entre painéis, workshops e debates em torno de cinco eixos centrais: Revolução dos Pagamentos, Cenário Regulatório, Adoção Empresarial, Inclusão Financeira e Tendências Futuras.

O evento será realizado nos dias 27 e 28 de agosto no World Trade Center, na Cidade do México e espera receber mais de 1.300 participantes, com 100 palestrantes e 56 patrocinadores e parceiros. O Future of Money, da EXAME, é parceiro de mídia da Stablecoin Conference 2025.

