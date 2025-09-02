Inteligência artificial impulsiona novo rali do S&P 500

O mercado acionário dos Estados Unidos vive um novo rali impulsionado pela inteligência artificial. O estrategista Julian Emanuel, da Evercore ISI, projeta que o S&P 500 pode chegar a 7.750 pontos até o fim de 2026.

Ao Market Watch, Emanuel comparou o ciclo atual ao boom tecnológico do fim dos anos 1990, mas destacou que a correlação é positiva. Para ele, ao contrário da bolha das pontocom, o avanço atual reflete fundamentos mais sólidos.

Segundo o estrategista, a inteligência artificial e outras inovações tecnológicas ampliam as oportunidades do mercado e criam condições para uma valorização adicional do índice.

Ações dos EUA atingem patamar recorde desde a bolha das pontocom

De acordo com o The Wall Street Journal, o índice S&P 500 alcançou níveis de valorização inéditos, impulsionado principalmente pelas grandes empresas de tecnologia.

As dez maiores companhias do índice representavam quase 40% do valor total no fim de julho, com nove delas avaliadas acima de US$ 1 trilhão, incluindo Microsoft e Nvidia.

Apesar do recorde, a alta concentração em poucas ações eleva os riscos do mercado. A relação preço/vendas das empresas atingiu 3,23 vezes, e o P/L projetado está em 22,5 vezes, acima da média histórica.

Especialistas apontam que companhias menores que utilizam inteligência artificial, mas ainda têm múltiplos mais baixos, podem oferecer alternativas para investidores.