5 criptomoedas que podem disparar em setembro, segundo especialistas

Após um agosto marcado por alta volatilidade e uma queda intensa na última semana, o mercado de criptomoedas chega a setembro com um cenário incerto. Iniciando o mês com uma trajetória de quedas, o setor ainda tem potencial para ter alguns ativos entre destaques positivos na próxima semana, segundo especialistas.

Em relatório, a equipe de Research da Coinext liderada por Taiamã Demaman afirma que "a análise técnica mais recente da nossa equipe indica que o movimento corretivo visto nos últimos dias tenha atingido seu ponto final, já que a capitalização total do mercado cripto tocou em suporte crítico de US$ 3,69 trilhões. Ou seja, isso indica que a correção recente foi pontual e não há motivos para preocupação dos investidores".

"Nossa perspectiva segue altamente positiva para o ciclo, que agora deve se estender por pelo menos 6 meses. Investidores não devem temer correções pontuais e precisam ter clareza das oportunidades de entrada que esses momentos representam", afirma.

Bitcoin

Theodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da QR Asset Management, afirma que o bitcoin segue como uma das criptomoedas que exige a atenção dos investidores neste mês. O ativo teve um desempenho ruim em agosto, terminando o mês em queda, mas o cenário ainda pode melhorar.

O executivo explica que "apesar da boa performance recente dos índices de bolsa ao redor do mundo, o cenário macroeconômico como um todo segue bastante desafiador". Entretanto, uma métrica importante indica uma potencial recuperação.

"Depois de uma forte queda na dominância do bitcoin, motivado entre outros pela excelente performance da Ethereum dos últimos dois meses, a dominância do bitcoin pode voltar a subir dado o cenário global, ganhando participação sobre os demais ativos. Além disso, o movimento de compra de bitcoin por empresas segue em ritmo acelerado, o que pode dar sustentação aos preços", diz.

Ethereum

Já Guilherme Fais, head de Finanças da NovaDAX, cita o ether como uma criptomoeda com potencial no mês de setembro. A segunda maior cripto do mercado bateu um novo recorde em agosto após quatro anos distante da sua última máxima histórica. Porém, teve dificuldades para continuar um movimento de alta.

"A Ethereum continua sendo a base estrutural do ecossistema cripto, especialmente para DeFi, NFTs e tokenização de ativos reais. A atualização Pectra promete melhorar escalabilidade e reduzir taxas, o que pode atrair novos projetos e usuários. Além disso, o uso crescente por instituições, como a BlackRock, reforça a tendência de valorização", avalia.

Chainlink

Para Marcelo Person, Crypto Treasury & Market Making director da Foxbit, a Chainlink é uma das criptomoedas com potencial de alta em setembro. Ele ressalta que o projeto tem ganhado destaque por oferecer um serviço de conexão entre blockchains e entre dados que estão fora do mundo cripto.

"A Chainlink continua sendo peça-chave na integração entre o mercado tradicional e o universo cripto, prova disso é o fato dos Estados Unidos já reportarem dados como PIB e PCE diretamente por meio do protocolo. Com o avanço da regulação e a demanda por soluções confiáveis para uso institucional, a Chainlink ganha força como ativo estratégico", defende.

Aave

A equipe de Research da Coinext, liderada por Taiamã Demaman, aponta que a Aave também pode ter uma trajetória positiva ao longo das próximas semanas, ressaltando que o projeto é um dos "mais consolidados do mercado, operando na blockchain Ethereum".

"No dia 24 de agosto, o protocolo atingiu um recorde de US$41,1 bilhões em TVL, valor suficiente para colocá-lo entre os 2,5% maiores bancos dos EUA, se comparado ao sistema bancário tradicional. Considerando também os empréstimos ativos, o número sobe para US$ 71,1 bilhões, o que o equipara ao 37º maior banco americano", pontua.

Para a equope, a Aave avançou em uma estratégia de operação em múltiplos blockchains e na oferta de liquidez para os usuários. "Se mantiver sua liderança e continuar atraindo liquidez, o protocolo tende a se beneficiar diretamente da expansão do DeFi".

"O recente crescimento do TVL, a integração estratégica com a Aptos, o domínio no mercado de empréstimos cripto e os avanços técnicos colocam o Aave como um dos ativos mais bem posicionados para setembro", afirma a equipe da Coinext

Sei

Person, da Foxbit, também cita a Sei como uma criptomoeda com potencial no mês de setembro. Ele afirma que o projeto "vem se consolidando como um dos blockchains mais promissores do setor de finanças descentralizadas, graças ao seu foco em alta performance e otimização para trading em blockchain".

"Diferente de muitos blockchains de camada 1 que buscam ser plataformas generalistas, a Sei se posiciona como uma infraestrutura especializada para mercados de capitais digitais, capaz de entregar velocidade, eficiência e liquidez acima da média", explica.

Para ele, "setembro deve marcar o lançamento de novos aplicativos dentro do ecossistema e campanhas de incentivo à construção na rede — o que pode impulsionar ainda mais o token e a sua liquidez".

