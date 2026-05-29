Criptomoedas tentam recuperação e HYPE dispara 9% com falas de CEO da ICE

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, tentam se recuperar nesta sexta-feira, 29, após quatro dias consecutivos de queda.

O desempenho segue o das bolsas de valores internacionais, que sobem em meio à notícias de que as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã podem reabrir o Estreito de Ormuz.

No entanto, o principal negociador iraniano, o presidente do Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf, disse que o país não confia em “garantias ou palavras”, apenas ações.

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Às 10h31 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, sobe 0,7% em 24 horas, a US$ 1.993, enquanto o bitcoin tem leve variação positiva de 0,1%.

Entre as demais altcoins de maior valor de mercado, o BNB, token da Binance Smart Chain, sobe 0,6%, a US$ 634,24; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra ganhos de 0,5%, a US$ 1,30; e a solana avança 0,5%, a US$ 81,19.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, foi registrado ontem um saldo líquido negativo de US$ 121,4 milhões. É o décimo terceiro pregão consecutivo com mais vendas do que compras neste tipo de fundo.

O maior responsável pelo fluxo vendedor foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 80,4 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Hyperliquid

Enquanto a maioria das altcoins segue com performance fraca, a blockchain e exchange descentralizada para negociação de perpétuos, Hyperliquid, é destaque com novas notícias positivas.

O site Coindesk noticia que Jeffrey Sprecher, fundador e CEO da Intercontinental Exchange (ICE), a controladora da Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), disse que a Hyperliquid é maior do que a Nasdaq.

Sprecher admitiu que sua equipe se encontrou com os fundadores do protocolo descentralizado diversas vezes. Durante essas conversas, o executivo afirmou que foi discutido como “nivelar o terreno” para a negociação de futuros perpétuos em blockchain.

Hoje, o token HYPE dispara 9,4%, a US$ 61,88.

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