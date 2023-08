Cenário para a indústria de criptomoedas ainda é "altamente otimista", diz Hashdex

A Hashdex divulgou nesta sexta-feira, 4, seu relatório sobre o desempenho do mercado de criptomoedas no segundo trimestre deste ano. Na visão da empresa, o cenário para o setor no curto prazo ainda é "altamente otimista", com novidades positivas ligadas ao bitcoin e à Ethereum.

O relatório, obtido com exclusividade pela EXAME, destaca que "Ethereum teve uma redução significativa de risco, o ambiente macro está melhorando gradualmente e o bitcoin continua a responder positivamente a diversas (e adversas) novidades". Além disso, a gestora destacou como positivo reconhecimento da SEC de que o bitcoin não seria um valor mobiliário.

Outro ponto que traz otimismo para o mercado são os "pedidos da BlackRock e outras grandes instituições financeiras tradicionais" para lançarem fundos negociados em bolsa (ETFs) de preço à vista do bitcoin. As solicitações "representam um momento crucial para a classe de ativos, reafirmando nossa convicção de que cripto veio para ficar".

Essa combinação de eventos, na visão da Hashdex, também se soma ao fato de que falta menos de um ano para o chamado halving do bitcoin, quando a quantidade de criptomoeda gerada no processo de mineração é reduzido pela metade. O relatório aponta que esses eventos indicam uma "oportunidade geracional" de investimento.

Destaques do mercado de criptomoedas

Em relação à Ethereum, os analistas destacaram que a atualização Shanghai, realizada em abril deste ano, foi responsável por desencadear um recorde de depósitos de ether no blockchain, processo conhecido como staking. Com isso, o projeto se tornou menos arriscado e mais valioso.

Ao mesmo tempo, o bitcoin voltou a atingir uma dominância de mercado de mais de 50%, em um movimento que a Hashdex atribui aos pedidos de ETF nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, "criptomoedas alternativas e stablecoins tiveram uma relativa queda em participação de mercado", algo comum "no início de mercados de alta".

Outro destaque do relatório é que a correlação de desempenho entre o bitcoin e ativos tradicionais globais, como o S&P500 e o Nasdaq100, continuou uma trajetória de queda no segundo trimestre. Na visão da Hashdex, isso mostra o "potencial de diversificação dos ativos digitais em portfólios tradicionais".

Entre os destaques na adoção institucional a criptoativos, o relatório destaca ações anunciadas pela LouisVitton, Nike, PayPal, Societe Generale e o projeto de blockchain que integra gigantes do mercado como o Goldman Sachs e a Microsoft, indicando que o interesse no mercado cripto segue alto.

