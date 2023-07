Bitcoin pode disparar para US$ 125 mil até o fim de 2024, aponta estudo

A provedora de serviços com criptoativos Matrixport afirmou, em um relatório divulgado nesta quinta-feira, 6, que o preço do bitcoin pode disparar para US$ 125 mil até o fim do ano de 2024. A projeção se baseia em comportamentos anteriores do ativo após um evento conhecido como "halving".

Um halving ocorre aproximadamente a cada quatro anos e se refere ao fenômeno em que a quantidade de bitcoin gerada como recompensa para os mineradores do blockchain é reduzida pela metade. O halving de 2024 será o quarto desde a criação da criptomoeda.

A Matrixport analisou dados sobre o comportamento da criptomoeda nos meses seguintes aos halvings anteriores. Os dados indicam que a maior disparada de preço do bitcoin ocorre quando algum evento confirma o fim do mercado de baixa no segmento, em geral quando o ativo atinge um novo maior valor em 12 meses pela primeira vez.

Esse sinal já teria surgido no fim de junho, quando a criptomoeda superou a marca de US$ 31 mil, a maior desde junho de 2022. Com isso, pode ocorrer um cenário semelhante aos de dezembro de 2015, maio de 2019 e agosto de 2020, que também tiveram recordes e antecederam fortes valorizações.

"Este sinal tem indicado historicamente o fim dos mercados de baixa e o início de novos mercados de alta de criptomoedas", explica o relatório. Considerado dados anteriores, a Matrixport espera uma valorização do bitcoin na casa de 123% nos próximos 12 meses e 310% nos próximos 18, levando os preços nesses períodos para US$ 65 mil e US$ 125 mil, respectivamente.

O cenário está em linha com o observado em 2015, 2019 e 2020. Além disso, o relatório acredita que o mercado de alta de 2012, quando o ativo subiu 5.285%, foi "épico", mas "fora de proporção", e não deve se repetir. Entretanto, o ativo deverá ser beneficiado pela coincidência entre o recorde de 12 meses e a proximidade do halving.

O evento está previsto para o início de 2024 e, na prática, leva a uma redução na oferta em circulação da criptomoeda, ajudando na sua valorização. Segundo a Matrixport, essa tendência de ganho perdura por no mínimo 12 meses e, no máximo 18, o que vai impulsionar ainda mais o ativo.

Alta do bitcoin em 2023

A maior parte da alta do bitcoin neste ano está ligada à mudança de perspectivas sobre o ciclo de elevação de juros dos Estados Unidos. No começo do ano, o mercado passou a projetar um ciclo mais suave, com os juros subindo menos. Essa projeção acabou se confirmando, o que beneficiou diferentes classes de ativos, incluindo as criptomoedas.

O bitcoin também foi beneficiado pela falência de bancos regionais nos Estados Unidos, que não apenas reforçaram as previsões de um ciclo de juros mais leve no país como deram peso à tese de que a criptomoeda seria uma reserva de valor e alternativa segura para o mercado tradicional.

Já nas últimas semanas, o ativo conseguiu superar um período de lateralização e ultrapassou a casa dos US$ 30 mil. O movimento ocorreu devido ao otimismo dos investidores após diversos agentes importantes do mercado - como a BlackRock - anunciarem projetos envolvendo o bitcoin.

