Ethereum sobe mais de 6% após concluir atualização Shanghai e liberar saques

A Ethereum concluiu na noite de quarta-feira, 12, a atualização Shanghai, a maior da rede desde o "The Merge", em setembro de 2022. Com isso, os validadores do blockchain poderão agora sacar os ethers que estão bloqueados, seguindo uma fila de retirada com limite diário. A implementação bem-sucedida animou o mercado, e a criptomoeda opera no maior preço desde maio de 2022.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que o ether acumula uma valorização de 6,2% nas últimas 24 horas e de 19,4% em 30 dias. O ativo está cotado atualmente em US$ 2.006,25, superando a casa dos US$ 2 mil pela primeira vez em 2023 e no maior nível desde maio do ano passado. Outros ativos ligados ao blockchain também sobem, caso do LidoDAO, que avança 6,5%.

A principal novidade trazida pela Shanghai foi a liberação de saques de ethers que precisam ficar depositados na Ethereum como parte do seu mecanismo de consenso, a prova de participação (proof-of-stake, em inglês). Tanto as criptomoedas depositadas por validadores quanto as recebidas como recompensa estavam bloqueadas.

A nova funcionalidade chegou a criar temores entre alguns investidores de que os validadores poderiam realizar grandes saques e aumentar significativamente a oferta de ether em circulação, o que derrubaria o seu preço. No momento, porém, isso não se concretizou.

O site TokenUnlock aponta que, até o momento, cerca de 900 mil ethers já foram sacados ou aguardam liberação, enquanto 17,46 milhões de unidades da criptomoeda ainda estão depositados, ou cerca de 15,5% da oferta do ativo. Com isso, o total depositado na Ethereum caiu cerca de 3%, ou US$ 1,73 bilhão.

Os dados até o momento indicam que os saques se concentraram nos ethers recebidos como recompensa pela atividade de validação de transações e movimentações no blockchain. O fato está em linha com o indicado por especialistas e pesquisas, que projetavam uma falta de interesse dos validadores de sacar todos os seus ethers e abandonar a função.

Mudanças na Ethereum

Os desenvolvedores responsáveis pela Shanghai criaram uma fila para processar os pedidos de saque, e também estabeleceram uma quantidade máxima que poderá ser sacada diariamente na Ethereum. Os validadores precisam passar por um processo de duas etapas, envolvendo uma fila de saída e um período para retirada efetiva do ether solicitado. O número de saques permitidos por dia vai ser equivalente a 0,4% do total atualmente em staking.

Além dessa grande mudança, a Shanghai também incluiu algumas atualizações menores na rede. As principais focaram em reduzir as taxas que os desenvolvedores do blockchain atualmente precisam pagar para realizar transações.

À EXAME, Samir Kerbage, CIO da Hashdex, destacou que a expectativa é que mais players institucionais se somem à rede de validadores da Ethereum depois da atualização. "O cenário mais provável hoje é que não haja um movimento significativo de pedidos de saque após a Shangai. Pelo contrário, o que devemos ver nos próximos meses é uma quantidade bem maior de ether sendo depositado em staking. Por isso estamos otimistas com relação à movimentação do preço do ether após o upgrade".

