ETFs de bitcoin registram seis dias consecutivos de perdas

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista atingiram seis dias consecutivos de saídas na última sexta-feira, 22.

Os fluxos líquidos de entrada em ETFs de bitcoin até agora em 2026 encolheram para US$ 536 milhões após o mercado sangrar outros US$ 105,2 milhões na sexta-feira, 22, conforme o iShares Bitcoin Trust da BlackRock (IBIT) perdeu US$ 68,9 milhões e Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) registrou fluxos de saída de US$ 36,3 milhões.

Enquanto nenhum outro ETF de bitcoin dos EUA registrou uma mudança em fluxos, as saídas de sexta-feira contribuíram para o US$ 1,55 bilhão acumulado desde 14 de maio, o último fluxo de entrada líquido registrado entre todos os fundos.

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Fluxos de entrada em ETFs de bitcoin à vista nos EUA são uma das métricas de topo que sinalizam quão forte é demanda institucional por bitcoin e se capital fresco está fluindo para cripto.

A Jane Street reduziu suas participações em ETFs de bitcoin em torno de 70% no primeiro trimestre, enquanto banco de investimento Goldman Sachs reduziu em 10%.

Enquanto o mercado de ETF de bitcoin dos EUA ainda está em território "positivo" para 2026, a maioria dos fluxos de entrada vieram de IBIT, que captou US$ 2,7 bilhões até agora este ano.

Porém, os fluxos de entrada no IBIT também não estão no ritmo do ano passado, quando o fundo da BlackRock teve entradas de US$ 25 bilhões enquanto a maioria de seus concorrentes retrocedeu.

Os ETFs de ether à vista dos EUA só registraram fluxos de saída em 2026, enquanto novos ETFs de altcoins não capturaram a mesma demanda como seus predecessores.

Um dos desenvolvimentos mais positivos tem sido o lançamento do Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF (MSBT), que entrou no mercado em 8 de abril e já atraiu US$ 264 milhões até agora.

Os US$ 264 milhões ementradass já o colocam acima dos produtos de bitcoin oferecidos por Invesco e WisdomTree, que lançaram em janeiro de 2024.

O mercado de ETF de Bitcoin dos EUA também estava esperando que a Truth Social, apoiada por Donald Trump, lançasse um produto de bitcoin em algum momento este ano. No entanto, seu patrocinador, a gestora Yorkville America, pediu a remoção de solicitações para ETFs de cripto em nome da empresa de mídia de Trump na última semana.

O analista de ETF da Bloomberg, James Seyffart, suspeita que decisão da Yorkville America de se retirar pode ter sido devido ao cenário competitivo no mercado de ETFs de bitcoin, particularmente com MSBT oferecendo uma taxa ultra-baixa de 0,14%.

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