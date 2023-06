Ethereum tem novo recorde e chega a 23 milhões de ethers depositados na rede

O blockchain Ethereum atingiu nesta segunda-feira, 19, um novo recorde na quantidade de ethers depositados na rede em staking, um procedimento que faz parte do atual mecanismo de validação de transações e movimentações no blockchain. Segundo dados da empresa de inteligência de mercado Nansen, 23 milhões de ethers estão atualmente depositados.

Os dados da plataforma mostram que mais de um terço dos depósitos foram realizados pelo Lido, um projeto descentralizado que reúne validadores individuais do blockchain. Ele é responsável, sozinho, por 32% do total em staking, ou 7,25 milhões de unidades de ether. O projeto e sua criptomoeda própria, o LDO, tem sido beneficiados pelo crescimento de usuários no staking.

O segundo lugar é da corretora de criptomoedas Coinbase - que teve seu serviço de staking envolvido em um processo aberto pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) -, com 9,6% do total. Já o terceiro lugar é da Stakefish, empresa que oferece serviços de staking em blockchains.

New all-time high with 23M ETH staked! 📈

Lido tops the charts, contributing to 32% of all staked ETH (7.25M), with Coinbase second at 9.6% (2.2M) and Stakefish third at 6% (1.4M)

Lido also makes up for 77% of ALL staked ETH deposited through LSDs the highest it's been all year pic.twitter.com/RwagBJIDRR

— Nansen 🧭 (@nansen_ai) June 19, 2023