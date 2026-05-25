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Bitcoin sinaliza estabilidade em US$ 77 mil enquanto queda do petróleo gera alívio nos mercados

Especialista aponta que queda nos preços do petróleo pode ajudar a aliviar expectativas de inflação; tendência é de desescalada de tensões no Oriente Médio

(Sergey Shulgin/Getty Images)

(Sergey Shulgin/Getty Images)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 25 de maio de 2026 às 10h01.

Última atualização em 25 de maio de 2026 às 10h05.

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Nesta segumda-feira, 25, o bitcoin se mantém negociado em US$ 77 mil após chegar a cair par US$ 74 mil no último sábado, 23. A maior criptomoeda do mundo pode sinalizar estabilidade neste patamar de preço conforme a queda nos preços do petróleo alivia as preocupações com a inflação, segundo um especialista da Bitget.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 77.321, com alta de 0,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza "medo" em 30 pontos.

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O que está acontecendo nos mercados?

"O bitcoin permaneceu estável próximo dos US$ 77 mil, enquanto o ether se manteve em torno de US$ 2,1 mil, apesar dos rendimentos dos títulos públicos de 10 anos nos principais mercados desenvolvidos terem ultrapassado 4,55%. A alta dos rendimentos soberanos continua apertando as condições financeiras globais e aumentando a pressão sobre ações e ativos sensíveis às taxas de juros. O ouro permaneceu em níveis elevados, acima de US$ 4.520/onça, à medida que preocupações com a inflação e incertezas geopolíticas continuam sustentando posições defensivas", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e expansão na Bitget para América Latina.

"O petróleo WTI recuou para a faixa de US$ 96-97 após relatos de possíveis negociações entre EUA e Irã e melhora nas expectativas em relação à estabilidade no Estreito de Ormuz. Embora os mercados de energia continuem altamente sensíveis aos desdobramentos geopolíticos, os primeiros sinais de desescalada estão reduzindo preocupações imediatas com interrupções no fornecimento e pressão inflacionária adicional vinda do petróleo", acrescentou.

Previsão para o bitcoin

"Para o mercado cripto, o fato de BTC e ETH continuarem sustentando suportes apesar da alta dos rendimentos indica que o posicionamento institucional segue relativamente estável em um cenário macroeconômico mais apertado. A queda nos preços do petróleo também pode ajudar a aliviar expectativas de inflação caso a tendência de desescalada continue, reduzindo parte da pressão sobre as condições globais de liquidez e sobre os ativos de risco em geral", disse Gil Herrera.

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