Bitcoin sinaliza estabilidade em US$ 77 mil enquanto queda do petróleo gera alívio nos mercados

Nesta segumda-feira, 25, o bitcoin se mantém negociado em US$ 77 mil após chegar a cair par US$ 74 mil no último sábado, 23. A maior criptomoeda do mundo pode sinalizar estabilidade neste patamar de preço conforme a queda nos preços do petróleo alivia as preocupações com a inflação, segundo um especialista da Bitget.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 77.321, com alta de 0,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza "medo" em 30 pontos.

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O que está acontecendo nos mercados?

"O bitcoin permaneceu estável próximo dos US$ 77 mil, enquanto o ether se manteve em torno de US$ 2,1 mil, apesar dos rendimentos dos títulos públicos de 10 anos nos principais mercados desenvolvidos terem ultrapassado 4,55%. A alta dos rendimentos soberanos continua apertando as condições financeiras globais e aumentando a pressão sobre ações e ativos sensíveis às taxas de juros. O ouro permaneceu em níveis elevados, acima de US$ 4.520/onça, à medida que preocupações com a inflação e incertezas geopolíticas continuam sustentando posições defensivas", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e expansão na Bitget para América Latina.

"O petróleo WTI recuou para a faixa de US$ 96-97 após relatos de possíveis negociações entre EUA e Irã e melhora nas expectativas em relação à estabilidade no Estreito de Ormuz. Embora os mercados de energia continuem altamente sensíveis aos desdobramentos geopolíticos, os primeiros sinais de desescalada estão reduzindo preocupações imediatas com interrupções no fornecimento e pressão inflacionária adicional vinda do petróleo", acrescentou.

Previsão para o bitcoin

"Para o mercado cripto, o fato de BTC e ETH continuarem sustentando suportes apesar da alta dos rendimentos indica que o posicionamento institucional segue relativamente estável em um cenário macroeconômico mais apertado. A queda nos preços do petróleo também pode ajudar a aliviar expectativas de inflação caso a tendência de desescalada continue, reduzindo parte da pressão sobre as condições globais de liquidez e sobre os ativos de risco em geral", disse Gil Herrera.

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