Microsoft, Goldman Sachs e gigantes do mercado financeiro lançam blockchain

Um grupo de 30 empresas de destaque no mercado financeiro e outras áreas da economia mundial anunciaram nesta terça-feira, 9, o lançamento da Canton Network, que promete ser um blockchain especializado na negociação de ativos institucionais e às demandas do setor financeiro para a tecnologia. Entre os nomes que integram a iniciativa estão a Microsoft, o Goldman Sachs e a Moody’s.

De acordo com um comunicado divulgado pelas empresas, a rede "fornecerá uma infraestrutura descentralizada que conecta aplicativos independentes criados com Daml", uma linguagem de contrato inteligente desenvolvida pela empresa Digital Asset. O grupo de gigantes do mercado pretende explorar as vantagens da tecnologia blockchain e usá-la em suas operações.

A iniciativa é composta pelas empresas 3Homes, ASX, BNP Paribas, Broadridge, Capgemini, Cboe Global Markets, Cumberland, Deloitte, Deutsche Börse Group, Digital Asset, DRW, Eleox, EquiLend, FinClear, Gambyl, Goldman Sachs, IntellectEU, Liberty City Ventures, Microsoft, Moody’s, Paxos, Right Pedal LendOS, S&P Global, SBI Digital Asset Holdings, The Digital Dollar Project, Umbrage, Versana, VERT Capital, Xpansiv e Zinnia.

A Canton "cria uma 'rede de redes', permitindo que sistemas anteriormente isolados em mercados financeiros interoperem com governança, privacidade, permissões e controles apropriados necessários para setores altamente regulamentados".

A ideia é que o blockchain seja usado por instituições financeiras que buscam um ambiente mais seguro para a sincronização de dados, ativos e dinheiro e aplicações em diferentes projetos, permitindo uma automação de operações, tokenização de ativos e transferências seguras dos mesmos entre diferentes instituições e aplicações em qualquer dia e hora.

"Isso cria oportunidades para as instituições financeiras oferecerem novos produtos inovadores a seus clientes, ao mesmo tempo em que aumentam sua eficiência e gestão de riscos", destacam os responsáveis pelo desenvolvimento do blockchain.

Um exemplo citado no comunicado seria o uso da Canton Network para unir sistemas de pagamento e registro de ativos em uma única transação, garantindo uma troca simultânea sem risco operacional. A rede também vai permitir o uso de ativos como garantia em transações financeiras.

Na visão das empresas, "até agora, as redes blockchain de contratos inteligentes não alcançaram uma adoção significativa entre instituições financeiras e outras empresas devido a três deficiências significativas: falta de privacidade e controle sobre os dados, trocas entre controle e interoperabilidade e a falta de escalabilidade".

"Avanço significativo" para setor de blockchain

O grupo de 30 companhias defende que a nova rede remove esses obstáculos ao "equilibrar a descentralização de uma rede com a privacidade e controle essenciais para operar em um ambiente seguro e com clareza regulatória". Apenas os integrantes da rede podem gerenciar permissões, exposição e interações na rede.

O comunicado ressalta ainda que o blockchain pode conectar soluções que já usam a tecnologia, como as plataformas do Goldman Sachs e do Deutsche Börse Group, e ao mesmo tempo manter a privacidade e o funcionamento permissionado dessas redes. Outros projetos que forem desenvolvidos com a linguagem Daml também poderão ser integrados.

A Canton Network e seus participantes começarão a testar sua capacidade de interoperabilidade para diversas operações e casos de uso a partir do mês de julho. O CEO da Digital Asset, Yuval Rooz, classificou o anúncio como "um avanço significativo para o setor de blockchain".

