Optimism supera concorrente Arbitrum em número de transações no blockchain

A Optimism é uma solução de escalabilidade que opera como um blockchain separado construído em cima da Ethereum. Apesar de ter um valor total bloqueado (TVL, na sigla em inglês) menor do que seus concorrentes, o projeto mostra que ainda tem potencial para prosperar no cada vez mais competitivo cenário de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês).

Sendo uma das pioneiras no espaço DeFi, a Optimism inicialmente ganhou destaque, mas teve que lidar com uma forte concorrência. O projeto tem ficado atrás de outras soluções de escalabilidade em termos de transações diárias nos últimos seis meses. No entanto, no final de julho, a situação mudou, já que ela finalmente ultrapassou seu principal concorrente, a Arbitrum, e está mostrando sinais de aumento da demanda dos usuários.

O aumento da atividade em redes de segunda camada na Ethereum tem sido significativo, superando a atividade do blockchain principal em mais de quatro vezes, de acordo com dados da L2beat. Diversas soluções surgiram para enfrentar os desafios de escalabilidade da Ethereum, e cada projeto se concentra em diferentes aspectos, como privacidade, aplicativos descentralizados específicos e mercados de NFTs.

A Optimism opera usando rollups, agrupando todas as transações em uma única transação a ser executada na camada base, e ao mesmo tempo herdando todas as características de segurança da Ethereum. A filosofia por trás da Optimism assume que todas as transações são válidas, a menos que sejam contestadas e o contrário seja provado, permitindo transações econômicas e rápidas para os usuários.

Enquanto Optimism e Arbitrum dependem de rollups, a diferença fundamental reside na abordagem centralizada da Arbitrum, onde uma única entidade que é responsável por apresentar provas de fraude. Na Optimism, qualquer pessoa pode apresentar essas provas.

Entre os concorrentes de camada 2, a Optimism tem se destacado desde 20 de julho, experimentando um crescimento de 47% em transações diárias. Esse crescimento permitiu que o blockchain superasse a Arbitrum em número de transações diárias pela primeira vez em seis meses.

Além disso, o protocolo Optimism registrou um aumento significativo no número de endereços diariamente ativos, com um aumento de 27,6% em 30 dias, enquanto a atividade da Arbitrum diminuiu 7,5%. Essa tendência indica uma possível mudança na dominância, embora tirar conclusões prematuras seja imprudente. A principal vantagem da Arbitrum está em seu valor total bloqueado (TVL), que é muito maior em comparação com o da Optimism.

De acordo com a DefiLlama, a Arbitrum atualmente possui um TVL significativo de US$ 2,35 bilhões, enquanto o TVL da Optimism é comparativamente menor, em US$ 920 milhões. A dominância da Arbitrum é especialmente evidente nas aplicações de finanças descentralizadas que compartilha com a Optimism, como Uniswap e AAVE. Além disso, a Arbitrum possui um TVL de US$ 500 milhões na exchange de derivativos GMX.

Coinbase e a Worldcoin impulsionam Optimism

Duas das principais razões para a maior atividade na Optimism são o aumento do uso por parte da Coinbase e do Worldcoin. O projeto também está caminhando para implementar mecanismos de privacidade importantes que podem criar outro caso de uso.

Um momento crucial para a Optimism ocorreu com o lançamento do ambiente de testes do Base, blockchain próprio da Coinbase, em 21 de julho, fornecendo aos desenvolvedores um ambiente de testes para construir e implantar novas aplicações nesta solução de camada 2. Essa iniciativa incentiva a criação de novas ferramentas, aplicações e protocolos, fomentando o crescimento e a inovação.

Um dos projetos que utiliza a Optimism como solução de escalabilidade é o Worldcoin, que tem recebido muita atenção. O airdrop da criptomoeda do projeto em 26 de julho impulsionou ainda mais a atividade na rede. O Worldcoin também hospeda a maioria de suas carteiras na Optimism. Essa adoção contribuiu significativamente para a atividade diária na rede, representando por cerca de 40% do total.

