Bolsa de Nova York avança em processo para listar ETF de cripto da Trump Media

A Bolsa de Nova York (NYSE) entrou com um pedido nesta quarta-feira, 25, para alterar as suas regras de listagem. O objetivo é viabilizar a oferta de um ETF misto de bitcoin e ether anunciado pela Trump Media, uma das empresas do presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Anunciado na semana passada pela Trump Media, o ETF realizará investimentos nas duas principais criptomoedas do mercado. A ideia é que 75% dos investimentos sejam dedicados ao bitcoin, enquanto os 25% restantes serão dedicados ao ether. A custódia dos ativos será feita pela corretora Crypto.com.

Tanto o pedido de lançamento do ETF quanto a alteração de regras da NYSE para listagem precisarão ser avaliadas pela SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Entretanto, o regulador já autorizou o lançamento de fundos do tipo anteriormente.

No documento enviado à SEC, a Bolsa de Nova York afirma que "a mudança de regra proposta foi elaborada para evitar atos e práticas fraudulentas e manipuladoras, visto que as ações serão listadas e negociadas na bolsa de valores de acordo com os critérios de listagem inicial e contínua na NYSE".

Além do ETF misto das criptomoedas, a Trump Media e a NYSE também aguardam a autorização da SEC para o lançamento de um ETF exclusivo de bitcoin, anunciado no início de junho. A companhia de Donald Trump também criou uma reserva da criptomoeda em maio.

A Trump Media disse ainda que pretende oferecer uma série de fundos ligados a criptomoedas para os investidores. Além do ETF de bitcoin e ether, a empresa quer criar um fundo dedicado ao bitcoin, outro para empresas "líderes" na área de blockchain e outro para stablecoins.

Em abril, a empresa disse que pretende investir US$ 250 milhões para viabilizar o lançamento de fundos, que envolverão tanto o mercado de criptomoedas quanto o de energia. O foco estará em empresas e ativos sediados nos Estados Unidos, seguindo a lógica "Made in USA".

O movimento da Trump Media ocorre após uma mudança na postura da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. O novo presidente do regulador, Paul Atkins, foi indicado por Donald Trump e possui uma visão mais favorável às criptomoedas, facilitando a aprovação de diferentes ETFs.

