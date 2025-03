Empresa de Donald Trump anuncia parceria com Crypto.com para lançar ETFs de criptomoedas

A Trump Media, uma das empresas do presidente Donald Trump, anunciou na última segunda-feira, 24, que fechou uma parceria com a corretora Crypto.com para lançar ETFs de criptomoedas. De acordo com a companhia, há a intenção de lançar ao menos dois fundos negociados em bolsa.

Em um comunicado sobre a parceria, a Trump Media afirmou que pretende lançar ETFs de bitcoin e de uma "cesta" de criptomoedas, incluindo o Cronos, o token próprio da Crypto.com. Além disso, a empresa também está interessada em lançar ETFs para investimento em "diversas indústrias", incluindo a de energia.

O comunicado informa ainda que a Trump Media pretende incluir diversas criptomoedas no seu ETF multiativos, mas não especificou quais. No momento, a SEC autoriza apenas o lançamento de ETFs mistos de bitcoin e ether, mas está analisando outros pedidos para incluir mais ativos digitais.

O objetivo, segundo a companhia, é "criar fundos criativos incorporando empresas que se concentram em crescimento rápido, inovação tecnológica e fortalecimento da economia dos Estados Unidos". A Trump Media já havia sinalizado em fevereiro a intenção de lançar um ETF de bitcoin.

Já a intenção de lançar um ETF de Cronos foi uma novidade. No momento, a criptomoeda não conta com nenhum fundo autorizado pela SEC. Após a notícia, a Cronos disparou, acumulando uma valorização de mais de 20% nas últimas 24 horas, segundo o CoinGecko.

Para Matheus Parizotto, analista da Mynt, a plataforma cripto do BTG Pactual, "a parceria entre a empresa ligada ao presidente Donald Trump com a Crypto.com reforça a tendência de fortalecimento de criptoativos 'Made in America' que vem sendo observada nos últimos meses".

"Ativos como XRP, XLM e ADA vem registrando uma performance superior à média do mercado de criptoativos desde a eleição de Trump, e a criação de ETFs focados nesses projetos em conjunto com uma visão política favorável para o desenvolvimento do setor nos EUA pode beneficiar ainda mais esses ativos no curto prazo, potencialmente atraindo fluxos de capital", destaca.

O analista avalia ainda que "a iniciativa abre caminho para que investidores institucionais e de varejo ampliem sua exposição a esses ativos de forma regulada e acessível, aproximando ainda mais o mercado crypto dos investidores tradicionais".

