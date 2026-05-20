Crise no YouTube cripto: “mesmo no bear market de 2018, eu tinha o dobro de visualizações”

Carl Runefelt lembra de um YouTube diferente. O criador sueco, conhecido por seus 650 mil inscritos como Carl Moon, produz vídeos sobre cripto desde 2017 e afirma que este mercado de baixa resultou em uma queda de audiência que ele não previa.

Em entrevista ao BeInCrypto, Runefelt relatou o momento de forma objetiva.

“Mesmo lá em 2018, no mercado de baixa, ali no fundo do ciclo, eu tinha mais do que o dobro de visualizações do que tenho agora…”

Invista com os especialistas do BTG Pactual unindo performance e proteção de patrimônio. Acesse a Carteira Reserva de Valor no app da Mynt e ganhe cashback de R$ 50 com o cupom FOM26.

Essa frase traduz uma realidade estrutural que toda a economia dos criadores de conteúdo em cripto enfrenta atualmente. O YouTube de cripto, que já foi o principal canal de descoberta para o varejo no segmento, passa por sua pior crise até agora.

Os dados, o comportamento da plataforma, as demissões no setor e as tendências de buscas apontam na mesma direção.

A plataforma se tornando hostil

Em abril de 2026, o YouTube removeu diversos canais de cripto em uma ação que a empresa justificou como combate a conteúdo “nocivo e perigoso”.

A exclusão levou ao fim de cerca de 35 milhões de inscritos somados entre os canais impactados, incluindo o principal canal do Bitcoin.com, ativo desde 2015.

Para os grandes criadores que permaneceram, a plataforma que construiu o universo cripto no YouTube já não é mais um espaço confiável. Runefelt explicou esse movimento geral.

“Consultei outros canais e o cenário é parecido em todos. São poucos os canais no YouTube que ainda conseguem boas visualizações…”

Ele destacou que a restrição não se limita ao canal dele, observando que faz vídeos na plataforma desde 2017 em diversos ciclos. Nenhum mercado de baixa anterior gerou uma queda de audiência desse porte.

A queda da audiência, em números

Em outra participação, no podcast Matt Haycox Show no fim de 2025, Runefelt detalhou a dimensão da queda. No auge do ciclo em 2021, seus vídeos alcançavam rotineiramente entre 100 mil e 200 mil visualizações cada.

No início de 2026, com o Bitcoin negociado próximo a US$ 76.500, essa faixa caiu para cerca de 15 mil a 20 mil visualizações por vídeo.

Para contextualizar, na baixa do mercado em 2018, seu conteúdo recebia mais do que o dobro das visualizações atuais, mesmo após sete anos de crescimento e mais inscritos no canal. Esse movimento não corresponde a uma retração típica de mercado de baixa e representa um novo patamar estrutural.

A diversificação de Carl

Diante desse cenário, Runefelt passou a direcionar abertamente seu foco profissional. Ele contou ao BeInCrypto que agora dedica mais energia ao automobilismo e à música.

“Também estou direcionando minha energia para outros projetos fora do universo cripto… atualmente, no automobilismo. E também foco na música, porque gosto muito de criar músicas.”

O tom não é de desespero. É avaliação racional.

“A vida é curta demais para ficar enfrentando mercados de baixa o tempo todo. Já passei por alguns desses e quero também curtir antes de envelhecer demais.”

Runefelt não está saindo da cripto. Ele segue publicando com regularidade e investe em startups por meio do TheMoon Group, que já apoiou mais de 350 iniciativas. Porém, após sete anos e meio de crescimento seguido de retração do canal, a sua decisão de expandir a atuação para além do universo de criador de conteúdo cripto acaba sendo o retrato mais preciso de toda a entrevista.

Apatia como métrica

A queda da audiência vai além da percepção subjetiva. Ela já pode ser mensurada e Benjamin Cowen, fundador do Into The Cryptoverse, tem sido a principal voz discutindo esses dados.

O gráfico de Social Risk do Bitcoin criado por Cowen, divulgado em sua conta no X, colore historicamente o preço do ativo conforme a intensidade do engajamento nas redes sociais.

Nos topos dos ciclos de 2017 e 2021, o gráfico apresenta tons vermelhos e alaranjados, indicando alto engajamento do público. O pico de 2025, mesmo com preços mais elevados do Bitcoin, aparece em azul frio, sinalizando baixo envolvimento.

Métrica Social de Risco (crédito: YouTube)

Como Cowen analisou em sua cobertura para o BeInCrypto, este ciclo atingiu o topo devido à apatia, e não à euforia.

A consequência para quem produz conteúdo é direta. Não houve um pico eufórico de audiência neste ciclo, o que significa que o número de visualizações que sustentou planejamentos de negócios em 2021 talvez tenha sido uma exceção histórica, e não apenas uma pausa de mercado de baixa.

Dados do Google Trends reforçam a mesma conclusão. O interesse global de buscas por “Bitcoin” permaneceu próximo das mínimas de um ano durante boa parte do início de 2026, mesmo com o preço à vista bem acima de US$ 70.000.

A retração do setor

Runefelt apontou, durante a entrevista, um padrão amplo que depois se confirmou em notícias concretas.

“… Até as exchanges, normalmente elas são as únicas que lucram, mas vi diversas exchanges enfrentando dificuldades, promovendo demissões em massa e até algumas declarando falência.”

Os dados rapidamente passaram a refletir essa percepção.

Em maio de 2026, a Coinbase anunciou o corte de aproximadamente 700 vagas, o equivalente a 14% da equipe, após um prejuízo líquido de US$ 667 milhões no quarto trimestre de 2025 e uma queda de 21,6% na receita em relação ao ano anterior.

A Crypto.com anunciou sua própria redução de 12% do quadro de funcionários em março de 2026, eliminando cerca de 180 posições. A exchange de menor porte, Bit.com, confirmou encerramento gradual das operações entre dezembro de 2025 e março de 2026.

Além das plataformas de negociação, a retração se espalhou por todo o mercado de trabalho cripto.

Anúncios de vagas na área cripto caíram cerca de 80% em comparação anual, com cortes relevantes em empresas como Gemini, Algorand, Block, MARA Holdings, OKX, MANTRA, Polygon Labs e Messari, ampliando o impacto iniciado nas exchanges. A queda tem natureza estrutural, não sazonal.

A visão oposta de David Wulschner

David Wulschner, apresentador do canal Crypto Familie em alemão, enxerga as mesmas condições por outra ótica. Ele lançou seu canal em meados de 2022, próximo ao fundo do ciclo anterior.

“… Iniciei meu canal em meados de 2022, quando de fato estávamos no pior momento do ciclo, e aquilo foi muito divertido.”

O maior desafio para novos criadores durante este mercado de baixa não tem sido a redução de visualizações, mas a pressão emocional vinda da comunidade.

“… O que pesou para mim, como novo produtor de conteúdo neste mercado de baixa, foram as emoções, as reações recebidas, e tudo que a comunidade te direciona.”

Para Wulschner, o período de mercado em baixa é o momento de trabalho, não de promoção.

“… O lucro não vem no mercado de alta. Você define metas, constrói sua base e estabelece posições sólidas no portfólio justamente durante o período de baixa.”

Essa interpretação não entra em contradição com a de Runefelt. Ambos chegaram à mesma conclusão por caminhos distintos, tratando o cenário atual como um reinício, não um encerramento.

O filtro do setor

Durante a entrevista, Runefelt não classificou a redução de canais sobre cripto no YouTube como tragédia, mas como um ajuste estrutural.

“… Esse tipo de movimento é necessário para eliminar os problemas, os golpes e todos que não compartilham da visão. Muitos estão aqui apenas pelo dinheiro rápido. Então, se livrar disso antes do próximo ciclo é apenas parte do processo.”

Os criadores que conseguirem sobreviver a este ciclo provavelmente serão aqueles capazes de adaptar o modelo de negócios para níveis de audiência abaixo dos de 2018, diversificar o conteúdo para além de previsões de preço e especulação, ou, como faz Runefelt, ampliar a identidade para muito além do rótulo de criador cripto.

O YouTube cripto não está desaparecendo, mas passando por uma redução. O novo perfil que resultar desse movimento se diferenciará bastante do que construiu negócios há quatro anos.

Carl Moon, responsável por transformar um trabalho em supermercado em Estocolmo em um dos canal cripto mais assistidos do mundo, provavelmente continuará presente, mas agora com música e automobilismo como atividades paralelas.

*Matéria original por Jakub Dziadkowiec no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok