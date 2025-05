Empresa de Donald Trump vai investir R$ 14 bilhões para criar reserva de bitcoin

A Trump Media and Techonology Group, uma das empresas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 27, que pretende criar uma reserva corporativa de bitcoin. A companhia quer investir cerca de US$ 2,5 bilhões (R$ 14 bilhões, na cotação atual) no ativo.

De acordo com um comunicado, a empresa pretende reunir os recursos necessários para a compra por meio de uma oferta secundária de ações e de notas conversíveis. Ambas serão oferecidas para um grupo seleto de investidores institucionais, aproximadamente 50.

A ideia, segundo a Trump Media, é arrecadar US$ 1,5 bilhão com a emissão de ações e US$ 1 bilhão com as notas conversíveis. O valor será, então, usado para realizar a compra de unidades de bitcoin para a criação de sua própria reserva corporativa da criptomoeda.

Com a aquisição, a moeda digital será adicionada ao balanço patrimonial da empresa junto com investimentos já existentes e que totalizam US$ 759 milhões em outros ativos, considerando informações referentes ao primeiro trimestre de 2025. Ou seja, a criptomoeda não será a única reserva da companhia.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

As informações sobre os planos da Trump Media de investir em bitcoin foram divulgadas inicialmente pelo Financial Times na segunda-feira, 26. A empresa chegou a negar a possibilidade e disse que os jornalistas do veículo eram "burros". Pouco depois, porém, ela fez o anúncio confirmando a reportagem.

Devin Nunes, CEO da Trump Media, diz que a empresa "vê o bitcoin como um instrumento máximo de liberdade financeira". Ainda de acordo com o executivo, a criptomoeda passará a ser vista pela companhia como uma "parte crucial de nossos ativos".

"Este investimento ajudará a defender nossa empresa contra assédio e discriminação por parte de instituições financeiras, que afetam muitos americanos e empresas dos Estados Unidos, e criará sinergias para pagamentos de assinaturas, um token de utilidade e outras transações planejadas", afirmou.

O uso do bitcoin como um ativo de reserva é uma tendência recente entre empresas. A pioneira foi a Strategy, antiga MicroStrategy, que compra unidades da criptomoeda desde 2020. No caso da Trump Media, a custódia dos ativos será feita pela Crypto.com e pela Anchorage Digital.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok