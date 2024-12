SEC aprova primeiros ETFs mistos de bitcoin e Ethereum nos EUA

A SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, aprovou na última quinta-feira, 19, os primeiros ETFs mistos de criptomoedas do mercado americano. Com isso, as gestoras Hashdex e Franklin Templeton poderão lançar fundos negociados em bolsa de investimento em mais de uma criptomoeda.

Os pedidos das gestoras envolvem o lançamento de fundos multiativos. A princípio, porém, as cestas de ativos ficarão limitadas ao bitcoin e ao ether. O motivo é que a SEC não liberou o lançamento de ETFs únicos de outras criptomoedas. Os ETFs de bitcoin foram liberados e lançados em janeiro deste ano, enquanto os de ether foram aprovados em maio e lançados em julho.

As aprovações determinam que a SEC não enxerga esses ativos como valores mobiliários. Entretanto, o regulador segue com diversos processos abertos contra empresas do mercado cripto em que classifica outras moedas digitais como valores mobiliários, inviabilizando a inclusão desses ativos nos ETFs no momento.

Por outro lado, o pedido da gestora Hashdex deixa em aberto de adicionar no futuro as criptomoedas XRP, SOL, ADA, LINK, AVAX, litecoin e UNI à composição do seu ETF. Os ativos já fazem parte do ETF multiativos que a empresa possui no Brasil, lançado em 2021.

A visão de analistas é de que a mudança na presidência da SEC a partir do novo governo de Donald Trump resultará no fim de muitos processos abertos contra empresas de cripto e em uma mudança na classificação de diversas criptomoedas, o que abriria margem para uma inclusão futura nos ETFs mistos.

Enquanto isso não acontecer, porém, os dois novos ETFs aprovados darão exposição apenas ao bitcoin e ao ether. Eric Balchunas, analista da Bloomberg, afirmou nas redes sociais que os fundos deverão ser lançados em janeiro e contarão com uma divisão de 80% de investimentos em bitcoin e 20% em ether.

Além de ter aprovado ETFs específicos de bitcoin e de ether anos antes dos Estados Unidos, o Brasil também foi pioneiro na aprovação de ETFs multiativos de cripto. Neste ano, a CVM também saiu na frente de outros mercados maiores e aprovou os primeiros ETFs específicos de Solana.

O ETF misto da Hashdex contará com as empresas BitGo, Coinbase, Fidelity e Gemini como principais custodiantes. Já o da Franklin Templeton terá a BitGo e a Coinbase. A SEC chegou a adiar a análise dos dois pedidos em novembro antes de aprová-los semanas depois.