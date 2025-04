Empresa de Donald Trump vai investir R$ 1,4 bilhão para criar ETFs de cripto e ações de energia

A Trump Media & Technology Group, uma das empresas do presidente dos Estados Unidos, anunciou na última terça-feira, 22, que pretende investir US$ 250 milhões (R$ 1,4 bilhão, na cotação atual) para lançar ETFs próprios. Entre os produtos, a companhia quer lançar fundos de criptomoedas.

O projeto faz parte de uma parceria com a corretora Crypto.com anunciada em 24 de março. A ideia é lançar ETFs que acompanharão os preços de ativos digitais e de ações de energia, com foco em projetos e empresas "Made in USA", ou seja, criados nos Estados Unidos.

Devin Nunes, CEO da Trump Media, disse que a parceria com a corretora de criptomoedas é um "passo importante para diversificar a empresa e levá-la para o mundo dos serviços financeiros e dos ativos digitais". Ainda não há uma data exata para o lançamento dos fundos.

A empresa do presidente dos Estados Unidos disse ainda que a parceria com a Crypto.com busca facilitar o lançamento de ETFs de cripto e, ao mesmo tempo, permitir que os produtos criados também sejam oferecidos em mercados na Europa e na Ásia.

Ao anunciar a parceria com a Crypto.com em março, a Trump Media disse que quer lançar um ETF que reúna uma "cesta" de criptomoedas, incluindo a Cronos, token próprio da exchange. No momento, a SEC permite apenas o lançamento de ETFs de bitcoin e ether.

Em fevereiro, a Trump Media tinha sugerido que gostaria de lançar um ETF exclusivo de bitcoin, em linha com outros produtos do tipo que já existem no mercado norte-americano. Agora, porém, a empresa parece estar mirando no lançamento de um produto inédito.

A aposta ocorre em meio a uma mudança na postura da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. O novo presidente do regulador, Paul Atkins, foi indicado por Donald Trump e possui uma visão mais favorável às criptomoedas que a gestão anterior.

A mudança fez investidores aumentarem as apostas de que a SEC deve aprovar, entre 2025 e 2026, inúmeros ETFs novos de criptomoedas, incluindo fundos multiativos. Com isso, a estratégia da Trump Media pode dar certo, mas sem um lançamento imediato.

