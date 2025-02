Ações da GameStop sobem com possibilidade de criação de reserva de bitcoin

A GameStop voltou a chamar a atenção dos investidores na última quinta-feira, 13, com suas ações disparando mais de 20% nas negociações pós-fechamento de mercado. Dessa vez, porém, a euforia de investidores refletiu o rumor de que a companhia pode começar a investir no bitcoin, criando uma reserva da criptomoeda.

As informações sobre essa possibilidade foram divulgadas pelo canal CNBC. De acordo com fontes com conhecimento sobre o tema, a empresa estaria avaliando no momento a viabilidade, vantagens e potenciais desafios de criar uma reserva corporativa de diversas criptomoedas.

A princípio, o foco estaria em investir no bitcoin. Na semana passada, Ryan Cohen, CEO da GameStop, chegou a compartilhar uma foto com Michael Saylor, fundador e presidente do conselho da Strategy, o que acabou dando origem às especulações sobre esse movimento.

A Strategy, antiga MicroStrategy, é a maior detentora institucional de bitcoin e foi pioneira no desenvolvimento de uma reserva corporativa da criptomoeda, acumulando bilhões em unidades do ativo. A empresa segue investindo na moeda digital e já aportou mais de US$ 30 bilhões na operação.

O projeto não seria o primeiro da GameStop no mundo cripto. Em 2022, a empresa chegou a lançar um marketplace para compra e venda de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). Entretanto, ela encerrou o projeto no início de 2024, citando "incertezas regulatórias".

Em 2023, a GameStop já havia anunciado o encerramento da sua carteira digital própria para armazenamento de NFTs, também atribuindo a decisão à falta de regulamentação para esse tipo de ativo. À época, a empresa não sinalizou que encerraria o marketplace.

A GameStop é mais conhecida por ter disparado mais de 750% em 2020, impulsionada por pequenos investidores de varejo que disputavam contra grandes fundos que projetavam uma forte queda nas ações da companhia. O caso ficou conhecido como a "revolta das sardinhas".

Em maio de 2024, as ações da companhia voltaram a disparar após o retorno de um dos influenciadores por trás do movimento em 2020. À época, o influenciador chegou a lançar uma criptomoeda meme da GameStop, ligando o movimento ao mercado de criptomoedas.

Dessa vez, a alta das ações da GameStop é significativamente menor. Apesar de terem disparado 20% nas negociações pós-fechamento de mercado da quinta-feira, os papéis acumulam uma valorização mais modesta, de pouco mais de 3%, nesta sexta-feira, 14.