GameStop anuncia fim de marketplace para NFTs e cita "incerteza regualtória"

A GameStop anunciou na última sexta-feira, 12, que decidiu encerrar o seu marketplace de compra e venda de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). A empresa que ficou famosa por disparar na bolsa atraindo investidores de varejo atribuiu a decisão à "incerteza regulatória" em torno dos ativos.

Em um comunicado sobre a decisão, a empresa explicou que vai "encerrar o marketplace de NFTs devido à continuidade de incertezas regulatórias em relação ao ecossistema cripto". O site será encerrado no dia 2 de fevereiro, após ter sido lançado em 2022.

Em 2023, a GameStop já havia anunciado o encerramento da sua carteira digital própria para armazenamento de NFTs, também atribuindo a decisão à falta de regulamentação para esse tipo de ativo. À época, a empresa não sinalizou que encerraria o marketplace.

O marketplace da companhia conta com uma parceria com o blockchain Immutable X. A GameStop chegou a lançar um fundo de US$ 100 milhões na criptomoeda nativa da rede para financiar projetos e a criação de NFTs. No dia seguinte, porém, ela vendeu mais de US$ 47 milhões de tokens.

GameStop e NFTs

O lançamento do marketplace fez parte de uma estratégia da companhia de diversificar e modernizar suas áreas de atuação. A GameStop é uma tradicional varejista da área de jogos eletrônicos que se concentrava em vendas em lojas físicas até a pandemia de Covid-19.

Já em 2021, as ações da varejista começaram a despencar após empresas preverem um cenário adverso. Entretanto, investidores de varejo quiseram contrariar as apostas milionárias de fundos contra a empresa e fizeram os papéis da GameStop disparar, também fornecendo capital para a companhia diversificar suas operações.

Entretanto, o então CEO da GameStop que defendia uma mudança de foco para o mercado de criptoativos acabou sendo demitido ainda em 2022. A conta do marketplace no X, antigo Twitter, não realiza nenhuma publicação desde setembro de 2023, já sinalizando o lento abandono do projeto pela empresa.

O anúncio também ocorre em um momento adverso para o mercado de NFTs. O segmento divergiu do resto do mercado cripto e registra uma recuperação tímida, com pouca valorização, demonstrando uma dificuldade de atrair novos investidores e capital enquanto tenta provar casos de uso e teses de valor.

