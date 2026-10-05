Binance direciona usuários brasileiros a abrir conta de pagamentos na Sim;paul

Criptomoedas Binance (Reprodução/Unsplash)
Editor do Future of Money
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17h03.
A corretora internacional de criptomoedas, Binance, está direcionando os usuários brasileiros a abrir uma conta de pagamento na Sim;paul para poder depositar reais via Pix na plataforma.
A informação foi publicada primeiro no site BitNotícias e testada pela EXAME. Ao tentar fazer uma transferência por Pix, a exchange encaminha o investidor para um formulário de cadastro em uma conta de pagamento "na Binance em parceria com a Sim;paul", conforme diz o e-mail de confirmação.
O novo alerta aparece faltando menos de um mês para o fim do prazo para que todas as empresas que operam com criptoativos no Brasil enviem ao Banco Central o pedido de autorização para se tornarem Sociedades Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAVs) reguladas. Quem não for autorizado pelo BC não poderá mais atuar com criptomoedas no país.
A Sim;paul é uma CTVM (Corretora de Títulos e Valores Mobiliários) adquirida pela Binance em 2022. A aquisição passou dois anos sob análise do BC antes de ser aprovada pela autoridade monetária.
Na nova conta de pagamentos junto a usuários brasileiros, a Binance prevê a criação automática de uma chave Pix para entrada de reais. Antes, os depósitos em reais para a compra de criptomoedas na plataforma da Binance eram realizados por meio de uma estrutura de terceiros.
Além do Pix, a nova conta também prevê acesso a extratos, comprovantes, saldos e informações sobre transferências e movimentações realizadas ou programadas na conta.
Procurada, a Binance não respondeu imediatamente a um pedido de posicionamento da reportagem.
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