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Binance direciona usuários brasileiros a abrir conta de pagamentos na Sim;paul

Exchange passa a receber transferências no própria CTVM em vez de usar estruturas de terceiros

Criptomoedas Binance (Reprodução/Unsplash)

Criptomoedas Binance (Reprodução/Unsplash)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17h03.

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A corretora internacional de criptomoedas, Binance, está direcionando os usuários brasileiros a abrir uma conta de pagamento na Sim;paul para poder depositar reais via Pix na plataforma.

A informação foi publicada primeiro no site BitNotícias e testada pela EXAME. Ao tentar fazer uma transferência por Pix, a exchange encaminha o investidor para um formulário de cadastro em uma conta de pagamento "na Binance em parceria com a Sim;paul", conforme diz o e-mail de confirmação.

O novo alerta aparece faltando menos de um mês para o fim do prazo para que todas as empresas que operam com criptoativos no Brasil enviem ao Banco Central o pedido de autorização para se tornarem Sociedades Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAVs) reguladas. Quem não for autorizado pelo BC não poderá mais atuar com criptomoedas no país.

Binance encaminha usuários para criação de conta

Binance encaminha usuários para criação de conta

O que é a Sim;paul?

A Sim;paul é uma CTVM (Corretora de Títulos e Valores Mobiliários) adquirida pela Binance em 2022. A aquisição passou dois anos sob análise do BC antes de ser aprovada pela autoridade monetária.

Na nova conta de pagamentos junto a usuários brasileiros, a Binance prevê a criação automática de uma chave Pix para entrada de reais. Antes, os depósitos em reais para a compra de criptomoedas na plataforma da Binance eram realizados por meio de uma estrutura de terceiros.

Além do Pix, a nova conta também prevê acesso a extratos, comprovantes, saldos e informações sobre transferências e movimentações realizadas ou programadas na conta.

Procurada, a Binance não respondeu imediatamente a um pedido de posicionamento da reportagem.

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