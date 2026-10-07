Modelo de criação de riqueza de Wall Street é insustentável, diz CEO da Hyperliquid

Agência de notícias
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12h08.
As oportunidades tradicionais de criação de riqueza de Wall Street, como ações de empresas, continuam em grande parte inacessíveis ao público investidor até serem listadas em exchanges, o que significa que os investidores de varejo perdem os ganhos mais significativos anteriores à listagem, segundo o cofundador e CEO da Hyperliquid, Jeff Yan.
“Alguns ativos só podem ser negociados por poucas pessoas durante muitas ordens de magnitude de seu crescimento e, depois, tornam-se negociáveis pelo público apenas quando todo o crescimento já foi realizado por algumas poucas pessoas selecionadas e privilegiadas”, disse Yan durante uma conversa informal na terça-feira, no Token2049 Singapore.
Embora tenha visto essa dinâmica como um subproduto da economia mais ampla, Yan acrescentou que esse modelo de criação de riqueza não é “sustentável”.
Yan argumentou que a receita crescente da Hyperliquid é um subproduto da ampliação do acesso global às oportunidades de criação de riqueza baseadas em blockchain por meio da exchange descentralizada.
A principal missão da Hyperliquid é ampliar o acesso a oportunidades de criação de riqueza e promover uma maior participação no sistema financeiro, enquanto a receita é apenas um subproduto, explicou Yan, acrescentando:
“Não estamos realmente otimizando a receita. Isso é um subproduto de oferecer valor aos usuários.”
Ele disse que o sucesso da Hyperliquid se deve em parte ao fato de seus contratos futuros perpétuos não terem datas de vencimento, o que reduz o número de decisões tomadas pelos traders e impede a fragmentação da liquidez.
A Hyperliquid ocupa a terceira posição entre os protocolos que mais geram receita, com US$ 72 milhões gerados nos últimos 30 dias, segundo a DefiLlama.
Os futuros perpétuos podem se tornar um dos instrumentos de negociação dominantes nas finanças globais devido às suas vantagens estruturais, com a Hyperliquid demonstrando como a infraestrutura blockchain poderia desafiar os mercados tradicionais, afirmou em julho a gestora de ativos focada em blockchain Pantera.
O crescimento da Hyperliquid também chamou a atenção de participantes das finanças tradicionais, incluindo a controladora da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), a Intercontinental Exchange (ICE), cujo CEO, Jeffrey Sprecher, instou os reguladores a criar “condições equitativas” para o lançamento de contratos futuros perpétuos on-chain 24/7.
Em março, a NYSE firmou uma parceria com a plataforma de tokenização Securitize como parte de um esforço mais amplo para desenvolver uma infraestrutura de negociação de ações baseada em blockchain, com negociação e liquidação 24/7 para Wall Street.
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