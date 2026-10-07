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Winklevoss protocola ETF de ZCash dez vezes mais barato do que o da Grayscale

A zcash é uma criptomoeda que permite aos usuários ocultar quem enviou um pagamento e o valor da transação

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Publicado em 7 de outubro de 2026 às 09h30.

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O fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de Zcash da Grayscale perdeu US$ 218 milhões em ativos em menos de duas semanas. Hoje (6), a Winklevoss Asset Services registrou um fundo rival cobrando 0,25% ao ano, um décimo da taxa da Grayscale.

A zcash é uma criptomoeda que permite aos usuários ocultar quem enviou um pagamento e o valor da transação. O ZCSH da Grayscale é atualmente o único ETF que a possui.

Como o ETF de Zcash da Grayscale perdeu US$ 200 milhões?

O ZCSH detinha US$ 1 bilhão em 24 de setembro. Em 5 de outubro, esse valor caiu para US$ 781,96 milhões. Saques explicam cerca de US$ 97 milhões dessa redução.

Os aportes líquidos acumulados recuaram de US$ 306,12 milhões para US$ 209 milhões no mesmo período. O restante se deve à queda no preço da ZEC.

Investidores retiraram recursos em quatro das últimas cinco sessões do fundo. Entre 30 de setembro e 2 de outubro, as saídas variaram de US$ 27 milhões a US$ 30 milhões por dia.

O BeInCrypto informou na semana passada que o fundo registrou seu primeiro saldo negativo semanal desde a estreia, com US$ 93,6 milhões. Já o preço do ZEC hoje está próximo de US$ 1.342, alta de 4,8% em 24 horas.

O que propõe o ETF de Zcash dos Winklevoss com 10 vezes menos taxa?

Considerando um investimento de US$ 10 mil, o fundo dos Winklevoss custaria US$ 25 por ano. O ZCSH custa US$ 250. O registro preliminar indica a Nasdaq como mercado e o ticker WINK.

A Gemini Trust, custodiante de cripto fundada por Cameron e Tyler Winklevoss, fará a guarda da ZEC do fundo. O documento aponta a Gemini como afiliada da patrocinadora, destacando esse vínculo como potencial conflito de interesses.

A Winklevoss Capital Fund demonstrou interesse em adquirir até US$ 100 milhões em cotas. Contudo, o documento ressalta que esse interesse não é vinculativo.

A própria patrocinadora foi criada em 1º de outubro. Segundo o documento, não possui experiência prévia em administração de fundos de investimento coletivo.

O WINK só poderá ser negociado após a SEC aprovar o registro. A Nasdaq também precisa liberar a listagem. O processo ainda não definiu a referência de preço, valor inicial do fundo e participantes de negociação.

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