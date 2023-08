GameStop vai desativar sua carteira de criptomoedas devido a 'incertezas regulatórias'

A empresa de varejo de jogos GameStop anunciou que removerá suas carteiras digitais do mercado a partir de novembro devido à "incerteza regulatória do espaço de criptomoedas."

Em um aviso publicado em seu site, a GameStop disse que as carteiras de extensão iOS e Google Chrome deixarão de estar disponíveis a partir de 1º de novembro. A empresa aconselha os usuários a garantir o acesso às suas chaves secretas até 1º de outubro. As carteiras, lançadas em maio de 2022, permitem que os usuários armazenem e negociam criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs).

A GameStop, antes conhecida principalmente por suas lojas de varejo físicas que ofereciam consoles e jogos de videogame usados, tornou-se o centro das atenções da mídia em janeiro de 2021, quando um grupo de investidores de varejo do Reddit fez com que gestores de fundos de hedge perdessem bilhões em posições vendidas das ações da empresa.

Desde então, a empresa lançou seu próprio marketplace de NFTs e anunciou planos para usar ativos digitais e aplicativos da Web3 para alavancar seu crescimento.

Não está claro a quais aspectos da "incerteza regulatória" a empresa estava se referindo em seu comunicado. A GameStop está sediada nos Estados Unidos, onde congressistas e reguladores adotam abordagens diferentes e muitas vezes conflitantes para lidar com o crescimento da indústria de criptomoedas e blockchain.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) abriu processos contra empresas de criptomoedas que operam no país, e muitos processos judiciais contra empresas do setor e seus executivos estão em andamento.

O Cointelegraph entrou em contato com a GameStop para comentar, mas não recebeu uma resposta até o momento da publicação.

