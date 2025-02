Investidor comete erro e manda R$ 2 milhões para corretora falida FTX

A FTX era a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo quando declarou falência em 2022, encerrando suas operações de compra e venda de cripto. Entretanto, a exchange ainda poderia receber depósitos e transferências de usuários para suas contas. E foi exatamente isso que ocorreu com um investidor, que agora tenta corrigir o erro.

A transferência teria sido realizada por Lukas Bartusek, que vive na República Tcheca e era cliente da FTX. Em 22 de outubro de 2023, quase um ano depois da falência da exchange, ele ia realizar uma movimentação envolvendo 2 mil unidades de Solana, quando acabou cometendo o erro.

As criptomoedas estavam armazenadas em outra corretora, a BTSE, e na hora de selecionar a conta de destino da transferência, ele acabou selecionando por engano a sua antiga conta na FTX. À época, as contas ainda aceitavam depósitos, o que viabilizou a operação.

Após perceber o erro, Bartusek entrou em contato com a equipe da FTX para solicitar um retorno das criptomoedas. Entretanto, a empresa informou que, pelas leis de falência dos Estados Unidos, ela só pode realizar a movimentação de ativos com uma autorização judicial.

Desde então, o investidor tem tentado obter essa autorização junto à Justiça dos Estados Unidos. Além disso, o preço da Solana teve uma forte valorização nos últimos dois anos, transformando os ativos perdidos em um montante de valor expressivo para o investidor.

Na época em que o erro ocorreu, as 2 mil unidades de Solana valiam US$ 63,7 mil. Hoje, porém, elas estão avaliadas em US$ 396 mil (R$ 2,2 milhões, na cotação atual). A variação representa a alta no preço da criptomoeda desde outubro de 2023, saindo de US$ 31 para US$ 198.

A FTX anunciou que vai começar os pagamentos para seus clientes afetados pela falência a partir da próxima terça-feira, 18. Os ressarcimentos ocorrerão em fases, mas a ideia é que todos os clientes que entraram com os pedidos de ressarcimento vão receber os valores correspondentes.

Entretanto, Bartusek e suas criptomoedas enviadas por engano não entrarão nessa conta. O investidor precisará aguardar por uma autorização específica para que a FTX possa transferir as unidades, e não há qualquer previsão de quando isso poderá ocorrer.