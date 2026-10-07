Apoio do Republicanos a Flávio tem aval da maioria dos diretórios da sigla

RESUMO ＋ O Republicanos deve anunciar nesta quarta-feira, 7, apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após ter adotado posição de neutralidade no primeiro turno. A decisão tem o governador reeleito Tarcísio de Freitas como principal articulador, mas enfrenta resistência de uma ala da sigla que apoiou Lula. Tarcísio também mantém conversas com MDB e Podemos para ampliar as adesões à candidatura de Flávio.

O Republicanos deve anunciar nesta quarta-feira, 7, o apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A sigla confirmou que Marcos Pereira, presidente do partido, fará um pronunciamento às 18h em Brasília. Caciques da sigla confirmaram que a maioria dos diretórios apoiou a decisão.

Uma ala do Republicanos, principalmente no Nordeste, apoiou o presidente Lula no primeiro turno e defendeu a neutralidade no segundo turno. O presidente da Câmara, Hugo Motta, e o ex-ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, presidente do diretório pernambucano, são dois caciques que aliaram a imagem do petista durante a eleição.

Com um ministério no governo Lula e resistência em alguns estados, o partido ficou neutro no primeiro turno. A sigla elegeu 41 deputados e 5 senadores, além de governar a partir de 2027 os dois maiores colégios eleitorais.

Agora, com o governador reeleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) como principal fiador, se alia ao candidato do PL. O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), também declarou apoio a Flávio ainda no primeiro turno.

Tarcísio conversa com o MDB

Nesta quarta-feira, Tarcísio afirmou que não há obstáculo nenhum para o apoio de seu partido e disse ainda que conversou com o presidente do MDB, o deputado federal reeleito Baleia Rossi, sobre um apoio da sigla ao Flávio.

"Eu espero que a gente possa ter um gesto do MDB. As conversas estão andando muito bem, as adesões estão aumentando. Todo mundo vê que o Brasil precisa de uma alternativa", disse.

Além disso, o governador confirmou um café com a bancada do Podemos no Congresso na próxima quinta-feira, 8, que também deve selar o apoio ao senador do PL.