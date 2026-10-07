Apoio do Republicanos a Flávio tem aval da maioria dos diretórios da sigla

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Vittor Sales/Campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 13h02.
O Republicanos deve anunciar nesta quarta-feira, 7, apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após ter adotado posição de neutralidade no primeiro turno. A decisão tem o governador reeleito Tarcísio de Freitas como principal articulador, mas enfrenta resistência de uma ala da sigla que apoiou Lula. Tarcísio também mantém conversas com MDB e Podemos para ampliar as adesões à candidatura de Flávio.
O Republicanos deve anunciar nesta quarta-feira, 7, o apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A sigla confirmou que Marcos Pereira, presidente do partido, fará um pronunciamento às 18h em Brasília. Caciques da sigla confirmaram que a maioria dos diretórios apoiou a decisão.
Uma ala do Republicanos, principalmente no Nordeste, apoiou o presidente Lula no primeiro turno e defendeu a neutralidade no segundo turno. O presidente da Câmara, Hugo Motta, e o ex-ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, presidente do diretório pernambucano, são dois caciques que aliaram a imagem do petista durante a eleição.
Com um ministério no governo Lula e resistência em alguns estados, o partido ficou neutro no primeiro turno. A sigla elegeu 41 deputados e 5 senadores, além de governar a partir de 2027 os dois maiores colégios eleitorais.
Agora, com o governador reeleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) como principal fiador, se alia ao candidato do PL. O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), também declarou apoio a Flávio ainda no primeiro turno.
Nesta quarta-feira, Tarcísio afirmou que não há obstáculo nenhum para o apoio de seu partido e disse ainda que conversou com o presidente do MDB, o deputado federal reeleito Baleia Rossi, sobre um apoio da sigla ao Flávio.
"Eu espero que a gente possa ter um gesto do MDB. As conversas estão andando muito bem, as adesões estão aumentando. Todo mundo vê que o Brasil precisa de uma alternativa", disse.
Além disso, o governador confirmou um café com a bancada do Podemos no Congresso na próxima quinta-feira, 8, que também deve selar o apoio ao senador do PL.
O Republicanos deve anunciar nesta quarta-feira, 7, apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno. O presidente do partido, Marcos Pereira, fará um pronunciamento às 18h, em Brasília. Segundo aliados citados na reportagem, a maioria da sigla apoiou a decisão.
Não. O Republicanos adotou uma posição de neutralidade no primeiro turno. Parte do partido apoiou Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto outros integrantes, como Tarcísio de Freitas e Cleitinho, ficaram ao lado de Flávio Bolsonaro.
Sim. Uma ala do partido, principalmente no Nordeste, apoiou Lula no primeiro turno e defendeu a neutralidade na segunda etapa da eleição. Entre os nomes citados estão o presidente da Câmara, Hugo Motta, e Silvio Costa Filho, presidente do diretório pernambucano da sigla.
Tarcísio de Freitas é apontado na reportagem como o principal articulador do apoio do Republicanos a Flávio Bolsonaro. Nesta quarta-feira, o governador afirmou que não há obstáculos para a adesão de seu partido e disse que as conversas para ampliar os apoios estão avançando.
Tarcísio afirmou ter conversado com o presidente do MDB, Baleia Rossi, sobre um eventual apoio a Flávio Bolsonaro. O governador disse esperar um “gesto” da sigla, mas o texto não informa que o MDB tenha formalizado uma decisão.
Tarcísio confirmou um encontro com a bancada do Podemos no Congresso para quinta-feira, 8. A expectativa relatada no texto é de que a reunião resulte no apoio ao senador, mas a adesão ainda não havia sido formalizada.