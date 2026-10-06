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Outubro será o grande teste para a recuperação do bitcoin, diz Binance

Ao contrário do que a maior parte do mercado diz, especialistas da exchange afirmam que o bear market não necessariamente acabou

Representação do bitcoin (crédito: Michael Förtsch/Unsplash)

Representação do bitcoin (crédito: Michael Förtsch/Unsplash)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 17h58.

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A equipe de análise da corretora de criptomoedas Binance afirmou que este mês de outubro será o grande teste do bitcoin. Os analistas da exchange dizem que a criptomoeda chegou ao mês em que historicamente tem seu melhor desempenho com uma recuperação que "ainda não confirma fundo".

"O ativo fechou 1º de outubro em US$ 84.880, 46,9% acima da mínima de julho. Apesar da recuperação expressiva, a análise aponta que o tamanho do salto, isoladamente, não é suficiente para confirmar que um fundo foi estabelecido", afirma a corretora em relatório.

De acordo com o Research, houve sete episódios em que o bitcoin subiu pelo menos 40% desde a mínima do ciclo enquanto permanecia ao menos 25% abaixo da máxima histórica, e em quatro deles a moeda digital voltou a cair para fazer mínimas abaixo do fundo anterior.

Ou seja, por mais que a maior parte do mercado já tenha decretado o fim do bear market, a história do bitcoin não permite dizer que isso é uma certeza.

Outubro será o teste do bitcoin

No entanto, lembrando que outubro é historicamente o melhor mês para o bitcoin, no qual o retorno médio tem sido de 12,7%, o desempenho do BTC agora pode provar que a recuperação não é apenas de curto prazo.

“Um outubro típico indicaria uma recuperação consistente, enquanto um outubro fraco sugeriria que a recuperação não terá continuidade”, defende a Binance Research.

Além disso, os especialistas da corretora dizem que o bitcoin não está necessariamente caindo menos nesta fase do ciclo mas está oscilando menos.

"O bitcoin atingiu uma mínima de US$ 57.800 em 1º de julho de 2026, 54,2% abaixo da máxima de US$ 126.200, registrada em outubro de 2025. Embora os três mercados de baixa anteriores tenham registrado quedas maiores – de 86,9%, 84,1% e 77,6% –, a volatilidade anualizada do bitcoin também caiu ao longo dos ciclos: de 99% em 2013 a 2015 para 87% em 2015 a 2018, 67% em 2018 a 2022 e 47% atualmente", acresenta o Research.

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