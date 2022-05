GameStop: saga termina com falência do fundo que apostou contra a empresa

Há pouco mais de um ano, as ações da varejista americana Game Stop subiam mais de 750% em um mês. Uma alta súbita fruto de uma disputa 'meme' entre os investidores que apostaram na queda das ações — os short sellers, no jargão do mercado — versus um grupo de day traders de um fórum do Reddit que promoveram a compra em massa do papel.

Nesta quinta-feira, 19, a histórica saga ganhou um ponto final com o anúncio de que o Melvin Capital, que liderava os shorts sellers, está liquidando os ativos que gerenciava para poder fechar as portas.

O proprietário do fundo, Gabe Plotkin, disse aos investidores que o "próximo passo" é "se afastar" do gerenciamento de capital de outros, e garantiu que pelo menos metade do dinheiro será transferida até 31 de maio, com o restante chegando até 30 de junho.

Escolhas ruins

O Melvin Capital foi um fundo de sucesso, que começou a operar em 2021 com mais de US$ 12 bilhões no caixa. No entanto, sua aposta pública contra a GameStop e outras empresas em dificuldades a tornou em uma espécie de vilã do mercado de ações, sofrendo uma onda de investimentos centrada na GameStop e outras empresas que elas apostou contra.

Por consequência, o fundo de Plotkin amargou uma perda de 53% em janeiro de 2021 e foi necessária uma injeção de dinheiro de US$ 2,75 bilhões para amenizar as marcas da batalha que travou e manter as perdas em 39% no ano.

A saga GameStop não foi o único fator envolvido, no entanto. Melvin registrou uma perda de 23% até abril, parcialmente relacionada às escolhas ruins de ações.

Depois do impulso à GameStop, os especuladores do Reddit mudaram sua atenção para a BlackBerry e outras empresas enfraquecidas, mas a história de sucesso não se repetiu e não houve consequências semelhantes às de Melvin para outros fundos de investimento.

Ainda assim, a paralisação ilustra o poder de investidores coordenados na Internet – eles podem demolir os gestores de ações convencionais nas circunstâncias certas.

