De MicroStrategy para Strategy: empresa com R$ 260 bilhões em bitcoin anuncia novo nome

A MicroStrategy anunciou na última quarta-feira, 5, que decidiu alterar o seu nome para Strategy. Segundo a companhia, a mudança faz parte do papel crescente do bitcoin em seus negócios e estratégia. Atualmente, a empresa com ações negociadas na bolsa de Nasdaq é a maior detentora institucional do ativo.

Além da mudança de nome, a companhia também revelou um nome logo que inclui o símbolo do bitcoin. Em um comunicado sobre a mudança, a empresa destacou que é a "primeira e maior empresa de tesouraria de bitcoin", reforçando o papel da criptomoeda em seus negócios.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

"Esta simplificação da marca é uma evolução natural da empresa, refletindo o seu foco e amplo apelo. O novo logotipo inclui um 'B' estilizado, representando a estratégia da empresa e sua posição única como uma empresa de tesouraria de bitcoin. A cor primária da marca agora é laranja, representando energia, inteligência e bitcoin", diz.

Phong Le, atual CEO da Strategy, afirmou que a empresa foca em "inovar a partir das duas tecnologias mais transformadoras do século 21, o bitcoin e a inteligência artificial. O nosso novo, poderoso e simples nome representa o apelo global da companhia e o valor das nossas estratégias para parceiros, acionistas, clientes e funcionários".

Já Michael Saylor, presidente do conselho da empresa e responsável por criar a estratégia de compra de bitcoins, destacou que a mudança "representa uma simplificação do nosso nome para o nosso núcleo mais importante e estratégico".

Atualmente, a Strategy possui cerca de US$ 46 bilhões em bitcoins adquiridos, ou 471.107 unidades do ativo. Ao todo, a companhia já gastou mais de US$ 30,4 bilhões com as compras, iniciadas em 2020. A estratégia é usar o ativo como uma reserva de valor.

Considerando todas as compras até o momento, a empresa possui cerca de 2,2% de todas as unidades da criptomoeda existentes no mercado. E a Strategy já sinalizou que pretende continuar com as compras nos próximos meses, como parte de um plano para gastar US$ 42 bilhões com as compras.

Apenas nos últimos meses, a MicroStrategy adquiriu cerca de US$ 20 bilhões em bitcoins, consolidando a estratégia de compras. O movimento também tem ajudado a companhia a atrair investidores, tanto com foco em especulações em torno da empresa quanto os interessados em uma exposição indireta na criptomoeda.