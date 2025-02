Strategy investe R$ 4 bilhões em bitcoin e retoma compras do ativo após mudar de nome

A Strategy, antiga MicroStrategy, anunciou nesta segunda-feira, 10, que voltou a comprar unidades de bitcoin após interromper uma sequência de 12 semanas consecutivas de aquisições. Dessa vez, a empresa informou que investiu US$ 742 milhões (R$ 4,3 bilhões, na cotação atual) na criptomoeda.

De acordo com informações enviadas para a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), foram adquiridas 7.633 unidades da criptomoeda, com um preço médio de US$ 97.255 por unidades. As compras ocorreram na semana passada, entre 3 e 9 de fevereiro.

Com as novas aquisições, a Strategy chega agora a 478.740 unidades de bitcoin, avaliadas em mais de US$ 46 bilhões, mantendo sua posição como a maior detentora institucional da criptomoeda. A média de preço por unidade está em US$ 65.033, segundo a companhia.

A empresa detém no momento 2,2% de toda a oferta da criptomoeda, de 21 milhões de unidades. A Strategy também informou que os gastos com as compras totalizam US$ 31,1 bilhões até o momento, indicando um lucro não realizado de cerca de US$ 15 bilhões.

A Strategy relatou que as aquisições ocorreram após a oferta de novas ações da companhia no mercado, reunindo o capital necessário. O movimento faz parte de um plano mais amplo da empresa de reunir US$ 42 bilhões para usar em compras de unidades de bitcoin.

As compras ocorreram uma semana depois da empresa interromper a sua última sequência de aquisições, não realizando nenhuma compra da criptomoeda entre os dias 27 de janeiro e 2 de fevereiro. As aquisições semanais tinham começado em novembro, logo após as eleições dos Estados Unidos.

Os novos investimentos em bitcoin ocorreram na mesma semana em que a MicroStrategy anunciou a mudança de nome para Strategy. A companhia disse que a mudança reflete o papel crescente do bitcoin em seus negócios e estratégia. O novo logo também traz o símbolo do bitcoin.

Em um comunicado sobre a mudança, a empresa disse que "o novo logotipo inclui um 'B' estilizado, representando a estratégia da empresa e sua posição única como uma empresa de tesouraria de bitcoin. A cor primária da marca agora é laranja, representando energia, inteligência e bitcoin".