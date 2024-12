5 criptomoedas que podem disparar em dezembro, segundo especialistas

O mercado de criptomoedas teve um mês de novembro de dar inveja a outros setores. Liderado pelo bitcoin, o segmento iniciou um novo ciclo de alta, diversos ativos bateram novos preços recordes e a capitalização total do setor superou a casa dos US$ 3,4 trilhões pela primeira vez. E especialistas acreditam que esse movimento vai continuar em dezembro.

Mas, se no mês anterior essa disparada foi encabeçada pelo bitcoin, que chegou a rondar os US$ 100 mil, agora em dezembro os analistas acreditam que as chamadas altcoins, criptos alternativas ao bitcoin, deverão ser o destaque, conforme o apetite ao risco de investidores aumenta.

Danilo Matos, analista da NovaDAX, pontua que o recorde de preço do bitcoin, estimulado principalmente pela vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA, "foi decisivo para impulsionar as altcoins, apesar de ainda não iniciarmos, de fato, o período que chamamos de Altcoins Season, o que pode significar um bom momento para reavaliar portfólios e realizar lucros buscando se posicionar em ativos com um potencial promissor para o ano seguinte".

Solana

Theodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da QR Asset, aponta que a SOL, criptomoeda do blockchain Solana, é uma das criptomoedas com mais potencial para o mês de dezembro. Além de ter um desempenho de destaque ao longo de 2024, o ativo também pode ser um dos mais beneficiados pela mudança de poder nos EUA.

"A rede vem batendo recordes de transações, número de usuários e valores depositados em garantia. Além disso, com a recente eleição de Trump para a presidência dos EUA, voltaram as especulações sobre um possível ETF de Solana no mercado americano, o que deve dar sustentação aos preços", comenta.

Chainlink

Já Matos, da NovaDAX, acredita que a posição de referência da Chainlink no segmento de estrutura de contratos inteligentes e conexão com dados do mundo real devem beneficiar a criptomoeda ao longo dos próximos meses. Em novembro, a alta do ativo foi de 50%, mas ele ainda segue distante da máxima de US$ 53 atingida em 2021.

"O otimismo dos investidores está na repetição de certos padrões que indicam que essa alta pode voltar a acontecer. Além disso, seu protocolo foi adotado pelo Banco Central como um dos parceiros para sua iniciativa de CBDC, o Drex", ressalta.

Fantom

Fleury também cita a FTM, criptomoeda do blockchain Fantom, como um ativo com potencial em dezembro. O motivo é o esforço do projeto para passar por uma mudança de marca, o famoso "rebranding", e atrair novos investidores por meio de um airdrop, uma espécie de distribuição gratuita de ativos.

"Os casos recentes de rebranding foram bem aceitos pelo mercado e, além disso, o FTM possui uma economia interessante, onde o total de tokens em circulação já é muito próximo ao total máximo que pode ser atingido, o que deixa o ativo mais protegido em relação a eventuais diluições", comenta.

Cardano

Pedro Gutiérrez, diretor Latam da CoinEx, avalia que a ADA, criptomoeda da Cardano, merece a atenção dos investidores nas próximas semanas. Ele lembra que o projeto "é conhecido por sua abordagem acadêmica e metodologias revisadas por pares. Esse rigor garante uma plataforma segura, escalável e sustentável para

desenvolvedores que criam dApps e outras soluções descentralizadas".

"As atualizações contínuas, como a expansão da plataforma de contratos inteligentes Plutus V3, tornam a Cardano ainda mais atraente para desenvolvedores. Essa evolução consolida sua posição como uma solução confiável e sustentável, alinhada às demandas crescentes do mercado", defende.

Ondo

Matos, da NodaDAX, também cita a ONDO como uma criptomoeda relevante para o último mês de 2024. Ele avalia que o projeto se tornou um "queridinho" dos investidores interessados na tokenização de ativos do mundo real, gerando os chamados tokens RWA, com destaque para a tokenização de títulos do Tesouro dos EUA.

"O Ondo é o que podemos chamar de junção entre o mercado financeiro tradicional e o

universo das criptomoedas. Recentemente, o protocolo anunciou a sua integração com Layer Zero, possibilitando a

movimentação de sua stablecoin entre diferentes blockchains", afirma.

Para o analista, "com a possibilidade de uma gestão mais favorável às criptos nos EUA e suas crescentes

atualizações, a narrativa por trás do token ONDO tende a se fortalecer".