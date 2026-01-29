Future of Money

Avanço de regulação dos EUA pode impulsionar preço do ether, recomenda BTG

Em novo relatório, analistas do BTG revelam que é um bom momento para investir em ether

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09h30.

Um relatório divulgado pela Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, nesta quinta-feira, 29, coloca o ether entre as recomendações de seus especialistas. Segundo o documento, este pode ser um bom momento para investir na segunda maior criptomoeda do mundo.

Os analistas Matheus Parizotto, Lucas Costa e Gabriela Sporch assinam a autoria do relatório e apontam uma correção com tendência de alta para o ether. Além disso, a partir da análise técnica, eles apontam uma faixa de suporte relevante e um gatilho de alta.

“O ether mantém tendência de alta no médio e longo prazo, apesar do movimento recente de correção. Desde novembro de 2025, o preço vem testando a região de US$ 2.800 como suporte, nível que antes atuava como resistência e, após rompimento, impulsionou o ativo em direção ao topo histórico”, diz o documento, disponível na íntegra no site e aplicativo da Mynt.

“O rompimento da região de US$ 3.4 mil abriria espaço para um avanço até US$ 4.250 e, posteriormente, para um novo teste no topo histórico, enquanto o suporte em US$ 2.8 mil for mantido”, acrescenta.

Fundamentos por trás da recomendação

Além das oportunidades do momento atual, os analistas da Mynt também apontam fundamentos importantes por trás da recomendação, como o fato da Ethereum ser líder em tokenização e stablecoins, a atividade na rede estar em máximas históricas e a iminência da votação do Clarity Act nos Estados Unidos.

“A Ethereum concentra cerca de US$ 13,9 bilhões em ativos tokenizados (61% do mercado) e cerca de US$ 168,7 bilhões em stablecoins (55% do segmento), atuando como principal camada de liquidação para dólares digitais e ativos tokenizados”, disse o relatório.

“A dominância vem acompanhada de crescimento robusto de uso, com usuários ativos em recordes históricos (cerca de 880 mil por dia) e transações diárias em torno de 17,1 milhões, apoiados por atualizações que ampliaram a eficiência da rede”, acrescentaram os analistas.

Já sobre o Clarity Act, projeto de lei que prevê a regulação do mercado de criptoativos nos Estados Unidos, pode servir como catalisador para movimentos de alta do ether:

“O projeto de lei em discussão nos EUA busca oferecer regras claras para criptoativos e tokenização, dando maior segurança jurídica para participação institucional. Em mercados preditivos, a probabilidade de aprovação até maio de 2026 gira em torno de 40%”, diz o relatório disponível na íntegra no site e aplicativo da Mynt.

