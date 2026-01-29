Avanço de regulação dos EUA pode impulsionar preço do ether, recomenda BTG

Um relatório divulgado pela Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, nesta quinta-feira, 29, coloca o ether entre as recomendações de seus especialistas. Segundo o documento, este pode ser um bom momento para investir na segunda maior criptomoeda do mundo.

Os analistas Matheus Parizotto, Lucas Costa e Gabriela Sporch assinam a autoria do relatório e apontam uma correção com tendência de alta para o ether. Além disso, a partir da análise técnica, eles apontam uma faixa de suporte relevante e um gatilho de alta.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

“O ether mantém tendência de alta no médio e longo prazo, apesar do movimento recente de correção. Desde novembro de 2025, o preço vem testando a região de US$ 2.800 como suporte, nível que antes atuava como resistência e, após rompimento, impulsionou o ativo em direção ao topo histórico”, diz o documento, disponível na íntegra no site e aplicativo da Mynt.

“O rompimento da região de US$ 3.4 mil abriria espaço para um avanço até US$ 4.250 e, posteriormente, para um novo teste no topo histórico, enquanto o suporte em US$ 2.8 mil for mantido”, acrescenta.

Fundamentos por trás da recomendação

Além das oportunidades do momento atual, os analistas da Mynt também apontam fundamentos importantes por trás da recomendação, como o fato da Ethereum ser líder em tokenização e stablecoins, a atividade na rede estar em máximas históricas e a iminência da votação do Clarity Act nos Estados Unidos.

“A Ethereum concentra cerca de US$ 13,9 bilhões em ativos tokenizados (61% do mercado) e cerca de US$ 168,7 bilhões em stablecoins (55% do segmento), atuando como principal camada de liquidação para dólares digitais e ativos tokenizados”, disse o relatório.

“A dominância vem acompanhada de crescimento robusto de uso, com usuários ativos em recordes históricos (cerca de 880 mil por dia) e transações diárias em torno de 17,1 milhões, apoiados por atualizações que ampliaram a eficiência da rede”, acrescentaram os analistas.

Já sobre o Clarity Act, projeto de lei que prevê a regulação do mercado de criptoativos nos Estados Unidos, pode servir como catalisador para movimentos de alta do ether:

“O projeto de lei em discussão nos EUA busca oferecer regras claras para criptoativos e tokenização, dando maior segurança jurídica para participação institucional. Em mercados preditivos, a probabilidade de aprovação até maio de 2026 gira em torno de 40%”, diz o relatório disponível na íntegra no site e aplicativo da Mynt.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok