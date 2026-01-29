Comunicadores de alto impacto fazem 3 coisas que a maioria ignora — e a ciência comprova

Em um mercado onde decisões são tomadas em segundos e atenção vale ouro, a forma como você se comunica pode ser mais importante que o conteúdo da sua fala. Dominar a comunicação assertiva se tornou uma exigência para quem deseja crescer, liderar e ser ouvido.

Dados mostram que as pessoas que sabem se comunicar com clareza, intenção e empatia são as mais lembradas em apresentações, promovidas com mais frequência e ouvidas com mais atenção em reuniões estratégicas. As informações são da CNBC Make It.

O que os melhores comunicadores fazem diferente?

1. Eles dominam a linguagem corporal

Segundo Matt Abrahams, o corpo fala tanto quanto as palavras, e grandes comunicadores sabem disso. Expressões faciais, contato visual, gestos e postura transmitem mensagens o tempo todo.

“Quando a linguagem corporal está desalinhada com a fala, a credibilidade vai por água abaixo”, afirma o professor de Stanford. Ajustes simples, como manter a postura ereta, olhar nos olhos e usar as mãos para enfatizar um ponto, fazem a audiência prestar atenção, entender e confiar mais no que está sendo dito.

2. Sabem usar o silêncio como ferramenta

Em vez de temer o silêncio, os comunicadores eficazes o usam com estratégia. Uma pausa bem colocada antes ou depois de uma informação importante cria impacto, gera atenção e transmite confiança.

“Pausar mostra controle. Mostra que você pensa antes de falar. E isso passa segurança”, diz Abrahams. Em um ambiente corporativo, essa habilidade é vista como sinal de maturidade profissional, e pode transformar a percepção que colegas, líderes e clientes têm sobre você.

3. Escutam com intenção (e mostram isso)

A escuta ativa é, talvez, a habilidade mais negligenciada no ambiente de trabalho. Não basta ouvir, é preciso demonstrar que está ouvindo, reagir ao que foi dito, fazer perguntas pertinentes, validar sentimentos e ideias.

Para Abrahams, a escuta é “a base da comunicação”. Profissionais que escutam com atenção genuína constroem relacionamentos mais sólidos, evitam conflitos e conseguem adaptar melhor suas falas ao público. Isso melhora o trabalho em equipe, facilita negociações e gera mais colaboração.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

