CEO da Robinhood promete negociação de ações 24/7 com tokenização

Vlad Tenev afirma que tecnologia blockchain permitirá compra e venda de ações sem interrupções, e plataforma vai adotar modelo

João Pedro Malar
Editor do Future of Money

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 12h09.

Vlad Tenev, CEO da Robinhood, revelou nesta semana que a plataforma de investimentos pretende aproveitar a tokenização de ativos para oferecer um sistema de negociação 24/7 de ações. Na prática, o modelo permitiria a compra e venda ininterrupta dos papéis.

O executivo destacou que a tecnologia blockchain deve servir como base de uma nova infraestrutura para o mercado financeiro. E citou o episódio da GameStop em 2021 como o momento em que percebeu que o sistema atual é "estruturalmente frágil" atualmente.

Segundo Tenev, o caos gerado pelo movimento de investidores de varejo envolvendo as ações da GameStop não ocorreu devido à volatilidade resultante, mas sim devido a um sistema de liquidação de operações que ainda é demorado e atrasado, resultando em um problema tecnológico em momentos de estresse no mercado.

"O que acontece quando se combina uma infraestrutura financeira lenta e obsoleta com um volume de negociação e volatilidade sem precedentes em um pequeno número de ações? Exigências de depósito altíssimas, restrições de negociação e milhões de clientes insatisfeitos", comentou.

O sistema de liquidação de ações nos Estados Unidos já caiu de um tempo de processamento de dois dias para 24 horas desde o caso GameStop, mas Tenev acredita que é possível ter uma melhora mais significativa. E a adoção da tecnologia blockchain seria a solução para o problema.

Impactos da tokenização

A tecnologia blockchain permite realizar o processo de tokenização, em que ativos do mundo real como ações são registrados nas redes e ganham uma cópia digital equivalente que pode ser negociada por investidores. A Robinhood já adotou a tokenização em ações na sua plataforma.

Agora, Tenev quer ir além e usar o sistema para possibilitar o funcionamento 24 horas, 7 dias por semana. Atualmente, a plataforma oferece 2 mil ações tokenizadas listadas nos Estados Unidos, mas apenas para os seus clientes que operam na Europa. O objetivo também é expandir essa oferta.

O CEO não disse quando exatamente o sistema 24/7 vai ser adotado na Robinhood, mas afirmou que a mudança ocorrerá "nos próximos meses". A tecnologia blockchain também deverá ser usada para permitir que investidores façam uma autocustódia das ações ou usem os ativos como garantia em empréstimos.

